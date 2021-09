Entre diciembre de 2020 y agosto, en Puerto Rico se han reportado, al menos, 2,045 casos confirmados de coronavirus cuya secuenciación genómica permitió establecer una conexión con alguna de las variantes de COVID-19. Sin embargo, del informe más reciente del Componente de Vigilancia Genómica del Departamento de Salud, se desprende que la agencia no ha completado la información epidemiológica de, al menos, 605 casos.

“Al momento, se han identificado 2,045 casos portadores de variantes de preocupación o interés del SARS-CoV-2, según definidas por los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Hasta la fecha, de los 2,045 casos, se ha completado la información epidemiológica de 1,440. La fecha de toma de muestra de estos casos va desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el 20 de agosto de 2021”, destaca el informe. Al cierre de esta edición, no quedó claro por qué Salud no ha podido completar la información epidemiológica de 605 casos.

La doctora Melissa Marzán Rodríguez, principal oficial de epidemiología de Salud, apuntó a varias razones que han dificultado el proceso. “Personas que no contestaron las entrevistas de investigación y que, por lo tanto, no brindaron información de contactos, personas que contestaron la entrevista de investigación y brindaron información de contactos, pero que no se pudieron contactar para seguimiento, y casos bajo investigación pendientes por clasificar”, mencionó, en declaraciones a este medio, al tiempo que recalcó a los pacientes “la importancia de colaborar con las investigaciones de casos”.

Los resultados de la secuenciación genómica reportados hasta la fecha evidencian de forma concreta que, mientras la variante alfa -detectada inicialmente en el Reino Unido- dominó entre febrero y mayo, en los siguientes tres meses -junio, julio y agosto- la variante delta dominó de forma abrumadora como predominante entre los casos secuenciados. De 838 casos los pasados tres meses, 777 corresponden a la variante delta, y solo 29 a la variante alfa, que fue la responsable del repunte entre marzo y mayo, con al menos 853 casos confirmados mediante secuencia genómica en ese periodo.

La variante delta fue inicialmente identificada en la India y, a nivel científico, se ha reconocido como una de mayor transmisibilidad y que reduce la efectividad del tratamiento de anticuerpos monoclonales, los sueros de plasma convaleciente y la vacunación. No obstante, existe amplia evidencia, tanto a nivel internacional como en Puerto Rico, de que la vacunación sigue siendo efectiva para reducir contagios, síntomas severos, hospitalización y muertes a causa del COVID-19.

El informe no explica si el muestreo para la secuenciación se ha realizado de forma proporcional entre las regiones. Aunque en el repunte actual hubo, en cierto momento, reconocimiento epidemiológico de que la zona oeste de Puerto Rico era más afectada que el resto, los casos confirmados de delta en Mayagüez fueron solo 19, mientras que, en la región de Aguadilla, fueron cuatro. De los 777 casos confirmados de delta, al menos, 508 presentaron síntomas, 30 requirieron hospitalización y siete personas fallecieron. Salud desconoce el estatus de 242 casos.

Por otro lado, en la muestra de 2,045 casos correspondientes a nueve variantes, el grupo de edad de 20 a 29 años ha sido el de mayor cantidad de casos con mutaciones confirmadas. Le sigue el grupo de 30 a 39 años.

Según los CDC, una variante de preocupación es aquella de la cual existe evidencia de una mayor transmisibilidad, casos más graves de enfermedad (mayor cantidad de hospitalizaciones o muertes), reducción significativa en la neutralización por los anticuerpos generados durante una infección anterior o la vacunación, menor efectividad de los tratamientos o las vacunas, o fallas de detección de diagnóstico.

Las variantes de preocupación, hasta el momento, son alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351), gamma (P.1) y delta (B.1.617.2).