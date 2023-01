Toa Baja - De pie y con una mano al aire para marcar el ritmo, los estudiantes de kínder de la maestra Nayda Nieves Silvestrini contaron de cinco en cinco, hasta llegar a 100. Lo hicieron después de recitar las vocales e identificar el valor de monedas, en español y en inglés, que se proyectaban en una pantalla de televisión que se ve pequeña en el salón del segundo piso de la escuela elemental José Robles Otero, en Toa Baja, que ocupan desde que el aula de kindergarten fue declarada inutilizable luego que se cayera el empañetado del techo.

“Estos niños de kínder son los hijos de (huracán) María, nacieron en ese año. Muchos no gatearon porque no se podían poner en el piso porque se inundaron y estaban los pisos dañados en las casas. Han pasado por María, los temblores, la pandemia, Fiona... Han sido tantos retos y haga lo que yo haga, la actividad que sea que haya, a ellos les fascina. Están tan ávidos de aprender y todo lo que hacemos es por ellos”, señaló Nieves Silvestrini.

Su antiguo salón aún tiene las marcas que quedaron el 27 de abril de 2022, cuando un gran pedazo de más de un cuarto de pulgada de grosor, cayó sobre las mesas donde se sientan los niños. Sucedió a las 3:11 p.m., minutos después de la salida de los menores, narró.

A pesar de las gestiones ante el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y hasta el Departamento federal de Educación, poco se ha hecho para adelantar la reparación del salón, señaló el director escolar, Marcos A. Rivera Santiago. La AEP, que está a cargo de la infraestructura del plantel, inspeccionó el espacio y determinó que el techo interior no se puede reparar hasta tanto no se complete un tratamiento de sellado en el exterior, pero el director indicó que no ha sido informado de cuándo se harían los trabajos.

El director de la escuela José Robles Otero, Marcos A. Rivera Santiago, muestra parte del techo dañado del salón de kínder. (Carlos Giusti/Staff)

En el primer día de clases del segundo semestre escolar, la escuela elemental operó con normalidad, a diferencia de las más de 50 escuelas que el Departamento de Educación informó que no abrirían debido a reparaciones o problemas con el sistema eléctrico. No llegaron todos los estudiantes, pero esto ya es de esperarse en el primer día de clases, apuntó el director.

Al momento de esta publicación, El Nuevo Día estaba en espera de una entrevista con funcionarios de la agencia sobre el inicio del semestre.

Pero la normalidad de la escuela José Robles Otero también incluye el informe de los conserjes sobre la cantidad de lavamanos e inodoros en los baños que siguen sin funcionar. Una especie de hongo ha aparecido en las losas del piso de varios salones, “como un algodón”, expresó la bibliotecaria Johanna Díaz. La maestra de segundo grado regresó el lunes para encontrar lleno de agua el zafacón que colocó bajo una gotera. Las coloridas decoraciones que los docentes han colocado en el interior de los salones contrastan con el desgastado exterior del plantel, que no ha sido pintado en su totalidad en los ocho años que Rivera Santiago lleva como director. A través de una donación de la oficina del exrepresentante Bernardo “Betito” Márquez, quien ahora es alcalde, la escuela recibió hace seis años acondicionadores de aire, pero la mayoría aún no ha sido conectada al sistema eléctrico y se mantienen en las ventanas.

En agosto de 2021, llegaron unidades tipo “inverter”, adquiridas con los fondos federales asignados al sistema educativo. Varios salones de la escuela, como el de la maestra de quinto grado Marie A. Martínez Rodríguez, tienen la unidad de acondicionador de aire instalada desde el año escolar pasado, pero no está conectada.

“Aquí el ruido es un problema, estamos frente a una avenida que pasan muchos carros, pasan camiones. Los funerales casi paralizan la escuela porque pasan lentos, con música, y los nenes o se tapan los oídos o quieren mirar”, señaló Roxangiely Ortiz Santaella, guía de Casa de Niños, equivalente al nivel preescolar bajo la filosofía Montessori hacia la cual la escuela hace transición.

No se trata de problemas que impidan que la escuela opere, pero sí impactan el ánimo, el bienestar y el aprendizaje de todos, sostuvo el director escolar.

“Son muchas cositas... Me encanta mi profesión, pero es difícil, es bien cuesta arriba ser maestro. Por eso muchos se cansan, al docente no nos escuchan, no nos consideran”, expresó Martínez Rodríguez.

Rivera Santiago mantiene un récord detallado de todas las peticiones, denuncias, requisiciones y solicitudes de donaciones que ha sometido para lograr que su escuela está al día. Entre los primeros documentos en el expediente está la certificación que establece que la escuela cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria para utilizar los acondicionadores de aire que fueron adquiridos, junto a la orden que detalla que conectarlos al sistema eléctrico rondaría los $38,000. Los 12 televisores que llegaron hace unos meses tuvieron un costo de $10,000, pero todavía esperan las bases para instalarlos.

El equipo, aún en cajas, está guardado en espacios bajo llave, al igual que las 150 pailas de pintura donadas por la compañía Enco luego que la situación del salón de kínder fuera reseñada en un medio de comunicación el año pasado.

“Estamos organizando el equipo de voluntarios, un comité de voluntarios, para pintar la escuela. Lo tenemos que organizar bien porque eso no puede ser un ‘vente tú’, pero creo que en dos sábados podemos hacer el trabajo”, adelantó Rivera Santiago, al destacar que se aseguraron con la empresa de recibir los colores de pintura –tonos de gris y turquesa- que han sido aprobados para las escuelas.

Estudiantes de la escuela superior Adolfina Irizarry de Puig, en Toa Baja, se reunieron en el patio mientras se hacían los arreglos para subsanar la ausencia de cuatro docentes. (Carlos Giusti/Staff)

A unos cinco minutos de distancia, los estudiantes de noveno a duodécimo grado de la escuela superior Adolfina Irizarry de Puig comenzaron el día a las 7:00 a.m. La escuela está en horario alterno (“interlocking”) y los alumnos de nivel superior toman clases hasta las 11:40 a.m., mientras que en las tardes el plantel acoge a la matrícula de la escuela elemental Luis M. Santiago debido a los daños que está sufrió durante el paso del huracán Fiona, en septiembre pasado.

Ambas escuelas también son responsabilidad de la AEP.

La Adolfina Irizarry no tiene plazas vacantes de empleados, aunque el primer día de clases faltaron cuatro docentes. Aún no hay fecha para que se hagan las reparaciones que necesita el plantel, que sufrió inundaciones en el primer nivel debido a Fiona, detalló personal escolar que solicitó no ser identificado.