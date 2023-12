La Comisión de Derechos Civiles (CDC) opera, hace cinco meses, solo con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad, lo que mantiene en estado crítico y casi detenidas las funciones de este cuerpo investigativo y fiscalizador, pese a que se han hecho acercamientos al gobernador Pedro Pierluisi para que realice los nombramientos, denunció el director ejecutivo Ever Padilla Ruiz.

La CDC, creada por la Ley 102 de 1965 para la defensa y protección de los derechos humanos, posee independencia de criterio para evaluar las políticas y prácticas del gobierno, y sus comisionados, que no cobran por sus servicios, son nombrados por el gobernador de turno.

Sin embargo, la CDC, que está a cargo de investigaciones y también atiende querellas ciudadanas sobre posibles violaciones de derechos humanos, solo tiene en funciones al comisionado Andrés Córdova Phelps, desde el 1 de julio, cuando acabó su término la entonces presidenta del organismo, Nieve de los Ángeles Vázquez, precisó Padilla Ruiz.

Córdova Phelps, quien finaliza su período en 2025, trabaja en solitario, debido a que De los Ángeles Vázquez, así como Hiram Meléndez Juarbe y Patricia Otón Olivieri, cesaron sus trabajos en el ente fiscalizador entre 2021 y 2023, porque, escalonadamente, se vencieron sus términos.

Mientras, Antonio Pabón Batlle renunció un mes después de haber sido designado, en 2019, y nunca fue reemplazado.

Los últimos nombramientos que se hicieron para la CDC fueron bajo las administraciones de Alejandro García Padilla y Wanda Vázquez Garced.

En busca de comisionados

Bajo los gobiernos de García Padilla y Vázquez Garced, la CDC tuvo sus cinco miembros activos, pero, durante la administración de Pierluisi, se han ido tres integrantes, y no hay el quorum necesario -tres comisionados- para llevar adelante los trabajos de la entidad desde 2022.

“Estamos chuecos. Por ejemplo, yo tengo que agarrarme de cuáles son las resoluciones y los temas que ha tomado la Comisión (en el pasado) para poder hacer, emitir opiniones a la Asamblea Legislativa, porque yo no soy el que establezco la política pública. Eso lo hace el presidente, pero no tenemos”, dijo Padilla Ruiz, en entrevista con El Nuevo Día.

“Seguimos haciendo intervenciones, investigaciones, fiscalizando porque no me puedo paralizar”, añadió.

Abordado por este medio, Pierluisi afirmó este lunes que “está pendiente” una reunión con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, para atender el tema. Luego de los cuestionamientos hechos por este medio, el encuentro se concretó para el lunes de la semana próxima, confirmó Padilla Ruiz.

El mandatario dijo que el asunto se iba a resolver “en el futuro inmediato”, aunque admitió que aún no tiene “nombres” de posibles comisionados. “A mí, no han llegado nombres de personas recomendadas para la CDC. Así que están bienvenidos a someter candidatos o cantdidatas”, sostuvo.

“No es fácil reclutar para posiciones que conllevan el consejo y consentimiento del Senado por razones obvias. Obviamente, la gente está pendiente de lo que está pasando en el Senado y ve cómo, de cuando en cuando, y hasta pudiéramos decir regularmente, personas que se ofrecen no se atienden, ya sea porque no los confirman o no los atienden”, reclamó.

El primer ejecutivo reconoció que la CDC es un ente importante, y aprovechó para hacer un llamado a quien tenga interés de fungir como comisionado para que “dé un paso al frente”.

Señala inacción de La Fortaleza

Padilla Ruiz puntualizó que ha enviado cuatro cartas a Pierluisi para dejarle saber sobre la necesidad de los nombramientos e, incluso, se ha comunicado con su hermana y directora de la Oficina del Gobernador, Caridad Pierluisi, así como con la secretaria de la Gobernación, asesores de La Fortaleza y hasta ha remitido nombres de posibles candidatos para ocupar los cargos.

“Y nada ha pasado. Ninguna respuesta”, lamentó.

“Este va a ser el único gobernador que no se reúne con la CDC”, abundó sobre las peticiones de reunión que también ha solicitado.

Pese a ese cuadro, el director ejecutivo mencionó que han logrado completar pesquisas, pero han tenido que recurrir a los tribunales para que se les permita acceso a las instalaciones públicas. Mencionó, como ejemplo, cuando la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) le negó la entrada al Hospital Psiquiátrico en medio de denuncias sobre una “crisis” en ese centro salud. El Tribunal falló a favor de la CDC, y el informe confidencial con los hallazgos fue enviado a Pierluisi.

“Todavía estoy esperando una contestación del gobernador, y eso fue hace un año. Nosotros hemos cuestionado las intervenciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por el tema de las muertes. Y también hemos cuestionado las intervenciones de la Policía en el seno de la reforma”, enumeró.

“Nos proponemos ayudar, pero tenemos que señalar... Nosotros no podemos bajar la cabeza cuando vemos violaciones, atropellos de derechos a las personas, y tenemos que hacer esa gestión afirmativa”, agregó.

Sin poder validar los informes

Ahora, la CDC tiene listos dos informes de dos investigaciones. Uno de ellos está relacionado con las muertes en las cárceles por los pasados 10 años, que comenzó, según Padilla Ruiz, cuando estaba el resto de los comisionados, y el otro, sobre “la violación sistemática de las personas privadas de libertad en los hospitales psiquiátricos”.

“Tenemos personas que, socialmente, el Estado ha determinado que son sacos de papa, que los ponen allí (hospitales psiquiátricos), que a nadie les importa, que nadie levanta la voz para reclamar sus derechos, y tenemos personas allí hasta seis años esperando una determinación de procesabilidad y, mientras tanto, están esperando ser sumariados en la cárcel o en un hospital psiquiátrico”, expuso.

“Necesitamos ese cuerpo de comisionados completos. No tengo un cuerpo de comisionados que valide ese informe”, manifestó, en referencia a la falta de quorum.

Padilla Ruiz precisó, además, que recurrieron al tribunal, y prevalecieron, para que se ordene a funcionarios de la Policía testificar ante la CDC como parte de una pesquisa en curso.

A su vez, expresó que todas esas peticiones en corte deben ser autorizadas por la Junta de Comisionadas y Comisionados, y la ausencia de un presidente en propiedad ha representado trabas para esa gestión y para ser amigos de la corte en pleitos. Expuso que Córdova Phelps ha asumido esa tarea “como presidente incidental, utilizando la teoría de necesidad, porque no hay más nadie”.

Recordó que las trabas para el funcionamiento de la CDC no son exclusivas de la administración de Pierluisi, sino que abarca otras, como la de Alejandro García Padilla, durante la cual, consignó, se intentó eliminar la CDC.

Reducción del presupuesto y ley sin “garras”

Padilla Ruiz informó que, de 2014 en adelante, se redujo el presupuesto de la CDC de $1.3 millones a $800,000 y, de esa cantidad, unos $90,000 son para pagar el sistema de retiro llamado “PayGo”, el modelo que adoptó el gobierno para continuar honrando las pensiones de los empleados públicos de agencias y corporaciones públicas.

“(Todo esto) provoca una inacción. Provoca que se desaceleren los trabajos. Provoca que se acumule el trabajo, que no estemos en cumplimiento como dice la ley”, reconoció.

Para el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas y exmiembro de la CDC, Eduardo “Tuto” Villanueva, el problema no solo le concierne al gobernador de turno, sino también a los presidentes legislativos. “Deberían actuar conjuntamente”, opinó.

Villanueva opinó que la Ley 102 debe ser enmendada para darle más poder o “garras” a la CDC.

“Los problemas emanan desde la ley. Hay que asignarle más recursos a esa Comisión. Que se le pongan recursos similares a los de DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor), no es mucho pedir. Ante la falta de poderes de su ley habilitadora y la inacción en años recientes en asuntos fundamentales, languidece y casi se muere de nada, pero no debemos permitir que muera”, sostuvo Villanueva.

Mientras, el abogado Carlos Ramos calificó la situación en la CDC como “una barbaridad”. Según el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, “eso es un reflejo patente del desdén hacia el respeto de los derechos civiles en este país”.

“Y es una demostración de que se desconoce o se es indiferente a la necesidad extraordinaria que tiene esa CDC y sus orígenes”, recalcó.

Destacó que la CDC solo tiene poder para investigar y denunciar, y reclamó mayores facultades para el ente.

“La Comisión nunca, históricamente, ningún gobierno ha querido darle el poder, pero que se mantenga como está al día de hoy ya esa es la culminación de una crisis en la que se encuentran los derechos civiles en el país”, alertó.