“Los estudiantes entendemos que la Universidad de Puerto Rico tiene que pasar por un proceso de transformación, es inevitable. Sabemos que los estudiantes de ahora no son los mismos de hace 10, 20 o 30 años. Eso es inevitable, y nosotros nunca nos hemos cerrado a ideas, pero tiene que ser una evaluación que se haga en consulta con la comunidad universitaria ”, expresó Fernández González, previo a presentar la moción de destitución.

Fernández González lamentó que la comunidad universitaria se haya enterado de las directrices y acciones del presidente universitario a través de “filtraciones” y no de medios oficiales internos de la UPR. No obstante, Ferrao Delgado argumentó que las normativas que rigen las operaciones de la UPR, así como sus acreditaciones, delinean el campo de acción que tiene el presidente y que la Junta de Gobierno no puede interferir en las operaciones del día a día.