Desde estudiantes hasta ciudadanos privados, decanos, docentes y políticos, varias decenas de manifestantes se congregaron este miércoles frente a los portones del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para expresar su rechazo a las acciones recientes del presidente de la institución, Luis Ferrao Delgado.

Entre tales acciones condenadas por la comunidad universitaria, resalta una misiva “filtrada”, con fecha del pasado 15 de enero y dirigida a la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education, en la que Ferrao Delgado –quien ha asegurado en múltiples ocasiones que no dará paso al cierre de recintos– informa que “iniciaremos durante este semestre un proceso para evaluar la sostenibilidad financiera del sistema de 11 recintos de la UPR”.

“Tenemos un nuevo documento del presidente escribiéndole hace unos días a la Middle States Commission, diciéndole que los problemas económicos a los que se enfrenta el país por los problemas demográficos –que es una mentira, son parte, pero no es el gran problema– van a provocar que la Universidad vea y analice la viabilidad de los 11 recintos. Eso lo que implica es que el presidente, que ha estado cacareando por todos los medios que no se van a cerrar recintos, oficialmente le dice a la comisión que acredita la Universidad que va a cerrar recintos”, comentó Carlos de León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend).

PUBLICIDAD

Con música, cánticos y pancartas que leían “El estudiante viene a resistir”, “Con la educación de un país no se jode” y “Un pueblo sin educación es fácil de engañar”, los manifestantes reclamaron a Ferrao Delgado que desista de sus intenciones de colocar en moratoria decenas de programas académicos. Además, exigieron que asuma posturas en defensa de la UPR ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Llegó el momento de salirnos de nuestra zona de confort, tenemos que defender a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad es la única solución a los problemas que enfrenta nuestro país, por eso estamos aquí, por eso hacemos un llamado a todos los sectores para que se presenten aquí”, expresó De León.

Algunas de las pancartas leían “El estudiante viene a resistir”, “Con la educación de un país no se jode” y “Un pueblo sin educación es fácil de engañar”. (Xavier Araújo)

“Hoy, estamos aquí defendiendo los 11 recintos, que han sido espacio de liberación y espacio de acogida de tantas personas valiosas en este país. Estamos aquí en defensa de esos 64 programas académicos”, manifestó, por su parte, María del Mar Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

En declaraciones escritas, Ferrao Delgado señaló que respeta el derecho de los estudiantes y docentes “a expresar sus inquietudes y realizar manifestaciones en defensa de sus intereses”.

“Este derecho debe ejercerse dentro del marco del respeto mutuo, garantizando que las protestas y manifestaciones no afecten el bienestar y el derecho al estudio de otros miembros de la comunidad universitaria”, sostuvo el presidente, quien, además, destacó la importancia de continuar diálogos con grupos universitarios.

A eso de las 11:10 a.m., los participantes se movilizaron hacia Administración Central de la UPR, en el Jardín Botánico de Río Piedras, donde se encuentran las oficinas de Ferrao Delgado. Poco después del mediodía, se congregaron frente al edificio, donde se informó que Ferrao Delgado no se encontraba.

PUBLICIDAD

Desde allí, los representantes estudiantiles de distintos recintos se dirigieron a los presentes, pidiendo, entre otras cosas, que se preserven los programas de agricultura y todos los demás amenazados, el acceso a la educación pública y la defensa del primer centro docente del país ante la JSF.

“No podemos permitir que la demografía sea una excusa para seguir quitándonos el país. Nosotros, como puertorriqueños, tenemos la responsabilidad de defender la educación pública, mucha gente dio la vida por tener esa oportunidad. (…) Señor presidente, no sé si va a escuchar esto, pero le pedimos que, si usted se va a quedar en esa silla, tiene que defender la Universidad de Puerto Rico, no le puede tener miedo a la Junta de Control Fiscal. Porque, si no va a enfrentar a la Junta, si no va a defender la educación, entonces, quítese de esa silla”, reclamó Emmanuel Espada, presidente del Consejo de Estudiantes de la UPR en Cayey.

A eso de las 11:10 a.m., los participantes se movilizaron hacia Administración Central de la UPR, en el Jardín Botánico de Río Piedras, donde se encuentran las oficinas de Ferrao Delgado. (Xavier Araújo)

A la protesta, asistieron diversas figuras, entre ellas, Juan Dalmau, excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la representante independentista Adriana Gutiérrez y los exlegisladores por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Rafael Bernabe y Mariana Nogales.

El 13 de enero, Ferrao Delgado envió una carta a los rectores en la que ordenaba detener las admisiones a 64 programas en 10 unidades –con la única excepción del Recinto de Ciencias Médicas, cuyos programas de bachillerato no admiten estudiantes directamente de escuela superior– que “han estado consistentemente por debajo del umbral sostenible de 10 o menos estudiantes matriculados por cohorte durante tres años consecutivos”.

PUBLICIDAD

El 24 de enero, el presidente de la UPR revirtió su determinación de paralizar las admisiones a los 64 programas académicos tras realizar una “evaluación detallada” junto a los rectores de los 11 recintos.

Sin embargo, la decisión no es final y firme. Ferrao Delgado indicó que los rectores se comprometieron “a continuar los planes de trabajo propuestos, al igual que incorporar un proceso de evaluación ampliamente participativo en sus respectivas unidades, con el objetivo de continuar con los planes de optimización de su oferta académica y recomendaciones futuras. Esperamos contar con un informe detallado de los rectores para el 21 de mayo de 2025″.