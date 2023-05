Gurabo - Es la tercera vez que Miguel Nieves cruza la nueva Intersección diamante divergente desde que se abrió el paso a los conductores que transitan la zona entre las carreteras principales PR-30 y PR-139.

Este proyecto novel en la isla ha creado un poco de confusión en la ciudadanía por su novedad al cambiar la dirección del tránsito a la izquierda como sucede en otras islas caribeñas.

Para el conductor gurabeño, sin embargo, la rotulación le ha ayudado a dirigirse sin inconvenientes. “Hasta el momento todo, ha funcionado bien, y no he tenido ningún problema. Está bien rotulado así que esperamos que se mantenga así”, contó Nieves segundos antes de cruzar la intersección que aún continua en etapa de construcción, pues falta por completar unas isletas, cuyos espacios fueron protegidos por decenas de drones anaranjados.

A las 10:45 de la mañana y luego de un aguacero, El Nuevo Día conversó con algunos conductores para recopilar opiniones divergentes sobre el proyecto que tiene al menos ocho sistemas de semáforos y dos cámaras de seguridad a cada lado del puente.

Desde una primera mirada, pareciera un tramo de un videojuego que resulta inusual porque el conductor puertorriqueño no está acostumbrado a guiar por el lado izquierdo, que es lo que propone la intersección debajo del puente de la PR-30.

Por su parte, Alberto Dugal se preparaba para pasar por segunda ocasión y todavía sentía confusión al esperar en el semáforo. Rafaela Álamo fue otra conductora que expresó preocupación y disgusto porque no se había enterado de antemano del cambio. Aunque aseguró que gracias a los rótulos y empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) poco a poco comprende mejor la nueva dinámica.

“No lo entiendo bien todavía, me crea confusión, pero estoy viendo que está fluyendo mucho mejor. Tenemos que ver en la hora pico que es en la tarde puede ser que cambie”, contó Dugal a las 10:53 a.m.

Beneficios del diamante divergente

El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, comentó que la gran mayoría de los trabajos están completados y ya se cambió la geometría vial (técnica de ingeniería civil que consiste en situar el trazado de una carretera).

“Esta mañana estuve visitando la intersección y transitamos varias rutas para ver lo que estaba pasando y lo que experimentamos fue que la intersección es bien intuitiva en el sentido del marcado de pavimento que se hizo, la rotulación y el diseño ayudan al conductor a moverse hacia la otra dirección”, explicó González Montalvo en entrevista telefónica.

El ingeniero explicó que una intersección típica de diamante tiene 26 puntos conflicto, lugar en donde coinciden las trayectorias de vehículos o peatones.

“En esta intersección de diamante divergente se reducen a 14 puntos de conflicto. Por ejemplo, en lugar de la intersección normal (la anterior), transitábamos directo y ahí entrabamos al solo para tomar otro semáforo y, entonces, girar a la izquierda hacia San Juan si veníamos de la Universidad del Turabo. Ahora, se reduce a solamente un semáforo que, según nos acercamos a la intersección, todo ese tránsito se mueve a la izquierda y la persona puede girar a la izquierda sin tener ningún otro punto de conflicto”, detalló el director a ACT.

Recorrido por la carretera PR-189 del municipio de Gurabo, la cual cruza por debajo el puente de la PR-30, donde ubica el nuevo diamante divergente que ha transformado la dinámica del flujo vehicular de esa intersección. (Carlos Giusti/Staff)

Según pasaban los carros, podían apreciarse algunos de ellos bajar la velocidad cuando entraban al puente y se unían a la PR-189 en dirección a la Universidad Ana G. Méndez, antes Universidad del Turabo.

“Voy a experimentarlo por primera vez para ver cómo nos sentimos. Me parece que va hacer una buena alternativa para minimizar el tránsito pesado. (Antes), era demasiado fuerte y estuvo bastante tiempo la construcción, pero esperemos que todo salga bien”, contó Kenny Figueroa, también residente de Gurabo, parado en el semáforo antes de cruzar el diamante.

Entre los principales beneficios del proyecto de tránsito, el comandante de la zona este del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía, Teodoro Rijos Rivera, destacó que elimina las filas de los solos como el que utilizaban los conductores para ir hacia Humacao.

“Hay un gran número de urbanizaciones por lo que es un área muy concurrida. Desde que comenzamos ayer, no ha habido ningún accidente de lo que hemos corroborado. Hemos estando monitoreando todo (…) Habría que esperar que inicie de nuevo la temporada escolar en agosto para evaluar bien la congestión vehicular”, indicó el comandante.

Otros de los beneficios de las intersecciones de este tipo es reducir el número de choques, crear eficiencia en el área de semáforos, en operacionalidad de la estructuración de los carriles y la infraestructura para operar con interrupciones de energía eléctrica.

“Esto (la construcción) lleva bastantes años. Se había detenido en un momento dado y hace apenas unos años fue que se determinó volver a iniciar. Es un proyecto innovador porque es la primera vez que se hace en Puerto Rico y viene con el fin de poder agilizar el tránsito”, expresó, por su parte, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana.

El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, comentó que la gran mayoría de los trabajos están completados y ya se cambió la geometría vial (técnica de ingeniería civil que consiste en situar el trazado de una carretera). (Carlos Giusti/Staff)

Señaló que el municipio participó de la planificación del proyecto federal, el que destacó que ha tenido un cambio estético para la zona, así como el cambio de semáforos.

“Ha tenido un efecto en el gurabeño que es quien más transita por esa área, pero el factor del expreso de la PR-30, en tiempos que son de alta congestión vehicular en la temporada escolar, pues me imagino que en agosto tendrá otro tipo de efecto”, abundó.

Asimismo, el ingeniero Miguel Martínez, de la Constructora Santiago, explicó que aún faltan por completar unas isletas en ambos lados del puente del cruce como el paso peatonal.

“Previamente al proyecto, la Universidad de Puerto Rico del Recinto Universitario de Mayagüez realizó una demostración virtual, que ahora va a estar en Plaza las Américas (el 8,9 y 10 de junio). Hay personas que se han parado y nos preguntan, se les explica, pero siempre hay gente que se confunde. He visto que ha fluido bien”, comentó.