El secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo hoy, martes, que una investigación de la agencia recomendó que se cierre el caso contra un estudiante de un reconocido colegio del área metropolitana por fraude al Programa de Desempleo Pandémico (PUA), aunque adelantó que volverá a examinar el expediente.

Aclaró, además, que contrario a la información que había trascendido públicamente no se trata de un grupo de estudiantes del Colegio San Ignacio que solicitó ilegalmente el beneficio, sino de un solo caso en particular. “En la información que yo tengo hasta ahora, que yo vi, hay una recomendación de que ese caso se diera por cerrado. Yo lo voy a reinvestigar, pero quiero que la gente sepa, -y es un caso famoso porque es el hijo de una persona conocida-, que, si ese joven no tiene responsabilidad, yo no voy a dar instrucciones ni voy a permitir que sea acuse, sea hijo de quien sea”, señaló el titular a su llegada a La Fortaleza.

“Si tiene responsabilidad voy a dar instrucciones de que se reabra el caso y se le acuse, sea hijo de quien sea, pero para que el Departamento de Justicia se gane un respeto tiene que acusar cuando hay que acusar y tiene que determinar que no procede un caso cuando no procede un caso”, añadió Emanuelli al señalar que el caso no está sometido, sino que lo que media es una recomendación para que no se prosiga con este, la cual se tomó bajo la administración de la exsecretaria de Justicia interina, Inés Carrau.

“Una vez yo lo examine y lo discuta con la jefa de los fiscales y el fiscal de Delitos Económicos y él me diga a mi cuál es su recomendación, yo la voy a seguir. Si es que se acuse, se acusará. Si es que no se acuse, este mismo funcionario se lo va a decir a ustedes de frente”, subrayó.

Emanuelli rechazó la percepción pública de que la agencia solo va en contra de los estudiantes clase baja y no detrás de las personas acaudaladas que también han reclamado el beneficio ilegalmente. “El Departamento de Justicia que yo represento va detrás de cualquier persona que haya cometido un delito, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Ahora bien, Justicia de Puerto Rico jamás ni nunca le va a imponer responsabilidad criminal a una persona o someter a una persona a un proceso judicial si no tiene pruebas o si la persona es inocente”, sostuvo.

Dijo que, tras asumir las riendas de la agencia, se reunió con representantes del Departamento del Trabajo y próximamente hará lo propio con el secretario de Hacienda, Francisco Parés, así como con el comisionado designado de la Policía, Antonio López Figueroa, para ir seccionando los cientos de casos que han recibido y continúan llegando. “Ya hay unos casos señalados de empleados municipales, de empleados públicos que los ha visto también el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), de menores y otros de adultos”, expresó.

El titular indicó que de los sobre 500 casos que han visto han tenido que devolver cerca de 370 al Departamento del Trabajo por falta de documentación. “Por ejemplo, no basta con que me digan que determinada persona cometió un delito, sino que me traigan la prueba de que estaba trabajando, aquí está el cheque del pago, para que esa evidencia pueda ser presentada y se pueda lograr una convicción”, dijo al señalar que diariamente reciben entre 30 y 35 casos por fraude al PUA.

La Oficina del Inspector General presentó la semana pasada ocho querellas contra empleados públicos que solicitaron y recibieron los beneficios del PUA.