El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) investiga unas 25,240 reclamaciones al Programa de Seguro por Desempleo por parte de trabajadores del sector privado que podrían haber solicitado el beneficio mientras tenían trabajo, por lo que comenzaron a enviar cartas de recobro.

De acuerdo con el secretario de la agencia, Carlos Rivera Santiago, un análisis preliminar determinó que del total de reclamaciones que se pesquisan, unas 14,000 ya han arrojado que no les correspondía el seguro. Precisó que podría haber reclamaciones que daten de marzo de este año, cuando comenzó la crisis por el COVID-19.

“El Seguro por Desempleo es un seguro que paga el patrono, donde establecen esa póliza de seguro a los empleados que están bajo nómina y hemos tenido notificaciones del sector privado indicándonos de personas reclamantes que han continuado en el empleo o que han regresado a trabajar y continúan reclamando el desempleo. De esas 25,000 ya teníamos aproximadamente 14,000 adjudicadas, cuando digo adjudicadas es que la reclamación no procedía, así que estamos en ese proceso de recobro que es la gestión que hace el Departamento del Trabajo y estaremos haciendo los referidos correspondientes para que se haga la evaluación de si hay o no comisión de delito", estableció el funcionario en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Rivera Santiago defendió que la agencia detectó este esquema fraudulento desde junio pasado. Para esta fecha también comenzaron a reportarse casos de fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) en el que podrían haber sobre 100,000 personas involucradas, según estimados de la agencia.

“Estamos en ese proceso de evaluarlos, ya que quizás hay personas que desde el 15 de marzo no le correspondía y hay otras personas que sí les correspondió por un periodo de tiempo y luego comenzaron a trabajar y reclamando el desempleo”, subrayó al no poder ofrecer una cifra estimada sobre el dinero desembolsado a estas personas.

Cuestionado sobre cómo detectaron a quienes no les correspondía el dinero, Rivera Santiago dijo que fueron los mismos patronos los que levantaron la voz de alerta. No descartó que en las próximas semanas identifiquen más casos, ya que saldrá el informe trimestral del Seguro por Desempleo.

“Se verifica en sistema que sea un patrono asegurado, que ese empleado trabaja para ese patrono y una vez esta persona reclama al desempleo se le notifica siempre la notificación de desempleo y ellos tienen derecho a impugnar esa reclamación y eso es lo que ha ocurrido en estos casos", indicó.

Asimismo, recordó que cuando una persona desempleada regresa a trabajar, no tiene que notificar, necesariamente, que regresó al empleo. “Simplemente deja de reclamar", señaló.

Rivera Santiago resaltó que las personas que recibieron las cartas de recobro tanto por el Seguro por Desempleo o PUA podrían acogerse a planes de pago que la agencia tiene disponibles. Igualmente, las personas que recibieron estos cheques pueden devolver el dinero directamente a la agencia.