“Si FEMA no lo aprueba, yo estoy en contra (de usar estos empleados), porque son muchos millones (de dólares) que Puerto Rico no tiene. Puedo entender las posiciones, pero aquí quien determina lo que es elegible o no es FEMA, nos guste o no. Pienso que nos tenemos que alinear, principalmente cuando estamos hablando de tantos millones”, dijo Soria Rivera, quien también funge como presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.