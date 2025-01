Gobierno ordena a LUMA dejar de utilizar empleados de sus matrices ante riesgo de perder fondos federales

“Se escucharán los planteamientos que tiene LUMA. Sin embargo, se les dijo que, mientras esa conversación o el proceso de apelación se da, el proceso de reconstrucción en curso no se puede detener y que los ‘seconded’ (empleados adscritos) no se pueden usar. ¿Cómo lo va a resolver LUMA? El gobierno les dijo ‘ese es tu problema’, pero no es aceptable que se ponga en riesgo la ejecución. Como administrador de la AAPP, les cursé unas cartas donde les dije que no hay excusas y que no permitiremos ese tipo de violación en el contrato”, reiteró Colón.