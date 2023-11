La comisionada residente Jenniffer González reafirmó el domingo que el caso que lleva el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por una propiedad que poseen en La Parguera, en Lajas, es un “encargo político” y descartó que el asunto le haya afectado en sus aspiraciones de llegar a La Fortaleza.

“Esto es un encargo político. Esto no es otra cosa que persecución. En La Parguera… hay más de 155 propiedades, pero con la única que Recursos Naturales y Eliezer Molina quieren crear una controversia es con la de mis suegros. ¿Por qué? Porque son mis suegros, porque si no fueran mis suegros no hubiera pasado nada con una propiedad que tiene más de 50 años”, indicó González.

Agregó que “yo sé que esto es parte de un trabajo de campaña y te tengo que decir que la gente eso lo entiende, porque eso es no respetar los derechos de propiedades de cada individuo, y si Puerto Rico permite que esto se convierta en una anarquía y que cualquiera vaya y le quite una propiedad a alguien o destruya la propiedad a alguien, no vamos a tener un Puerto Rico de seguridad”.

Según el DRNA, en la residencia de los suegros de la comisionada residente, identificados como José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, se realizaron trabajos para la construcción de un tablado y terraza que provocaron daños ilegales en la flora de la reserva natural.

Además de la residencia perteneciente a los suegros de González, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, reveló, hace unas semanas, que la agencia mantiene otras tres investigaciones activas en torno a construcciones realizadas sin autorización en estructuras ubicadas en los mangles de La Parguera.

“Esto es lo mismo de siempre. Yo creo que está todo dicho. Esto se va a ver en los tribunales en un proceso como corresponde, pero Puerto Rico es una isla, así que toda la costa es zona marítimo terrestre. Si la política pública es que van a derribar, distribuir, tumbar todo lo que está en zona marítimo terrestre, son todos los hoteles de Isla Verde, los hoteles de San Juan, los hoteles en Cabo Rojo, todas las propiedades y restaurantes que hay en el litoral de Puerto Rico. Hay que ser consistentes”, declaró.

Las expresiones de la aspirante a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se dieron cuando concluyó una reunión de su equipo electoral en el centro de convenciones José Miguel Class, en Manatí. Hasta allí llegaron ciertos de personas que se dedicarán a la búsqueda de los endosos que se exigen una vez oficializada la precandidatura.

Asimismo, González anticipó que esta semana anunciará cuándo oficializará sus intenciones, así como quién será la persona que le acompañará en la papeleta por la comisaría residente, en Washington.