José Enrique Fernández tomó conciencia por primera vez de la desigualdad que existe en Puerto Rico cuando jugaba con otros niños en las calles de Ponce, por allá por la entrada de la Central Cortada. Era la década de 1940 y él, de familia adinerada de la zona metropolitana, tenía “ropa decente” y sus amiguitos andaban en trapos.

“Yo tengo un pantalón corto y un polo shirt y el nene tiene un calzoncillo... Eso no se olvida. ¿Por qué yo tengo esto y ellos no? Esa es la pregunta que me hacía”, narró al recordar las memorias de cuando tenía unos 7 años.

Siete décadas después, Fernández ha dedicado la mayor parte de su vida a proveer oportunidades de estudio a jóvenes con necesidad económica. Ha creado fondos de becas, ha conectado universitarios con oportunidades de internados y mentoría, ha provisto adiestramiento en destrezas que no se enseñan en las escuelas.

Tan solo a través de la Fundación Kinesis, que fundó en 2004, se han distribuido unos $12.5 millones en becas universitarias para estudiantes de escuelas puertorriqueñas.

Es un firme creyente que la mejor manera de combatir la pobreza y la desigualdad económica es a través de la educación. Es con la educación que se promueve el desarrollo económico de país, sentenció.

“Si estudias economía y ves la situación de la subida y la baja de la economía, puedes cambiar los ciclos económicos. Los cambias con buen gobierno, con buenas decisiones”, manifestó.

Fernández es un reconocido experto en finanzas y banquero. Presidió entidades como las firmas A.G. Becker Puerto Rico, Drexel Burnham Lambert Puerto Rico y Oriental Bank and Trust de Oriental Financial Group de Puerto Rico. Fundó y preside Omega Overseas Investments Corp.

“A mí, me fue terriblemente bien económicamente”, reconoció. “En la Universidad Notre Dame (en Indiana), estudié, estudié, estudié y dije que si alguna vez esos estudios daban frutos, yo devolvería mucho, daría de vuelta, y eso fue lo que hice”, agregó.

Fernández completó su bachillerato en Finanzas de Notre Dame en 1965. En ese entonces, consiguió empleo rápidamente al regresar a Puerto Rico. Recordó que los que fueron sus compañeros de clases se convirtieron en los gerentes y directivos de las fábricas y empresas que estaban en la isla. Con el paso del tiempo, cerraron las fábricas, se fueron los profesionales y, argumentó Fernández, las estrategias locales para sustituir lo que se fue eran nulas.

¿Qué hacer? Puso su esperanza en los jóvenes.

En 1984, decidió establecer un fondo dotal para otorgar becas para estudiantes puertorriqueños en su alma máter, la Universidad de Notre Dame. Primero daba becas completas, pero solo podía beneficiar a pocos estudiantes, hasta que descubrió que podía ayudar a más jóvenes si negociaba con la misma universidad.

“Yo les decía, estos muchachos son de los mejores. Los vas a coger, yo, del ‘endowment’ les doy $15,000 y ellos le dan $35,000″, expresó sobre sus estrategias para ayudar a más universitarios.

A finales de los 1980, tuvo su incursión en el mundo de apoyar la gestión comunitaria. Un amigo sacerdote que laboraba en la barriada Cucharillas, en Cataño, solicitó su ayuda para adquirir y reparar un edificio. Al llegar, se dio cuenta de la necesidad en la zona. Un censo reveló los problemas de desempleo y consumo de alcohol entre los residentes, así como la falta de acceso a suplir necesidades básicas, como comida, entre adultos mayores. De ayudar con un edificio, pasó a llevar a su suegra al lugar para que dirigiera talleres de confección de manualidades y adornos navideños. Establecieron el primer Head Start. Atrajeron a empresas establecidas en el barrio Palmas para que ayudaran a la comunidad.

“Hicimos un centro grandioso y los (Padres) Salesianos se unieron a nosotros, eran los que ayudaban. Hoy día, tiene otro nombre y todas las compañías que están alrededor ahora lo financian”, relató. “Tiene vida propia”, sostuvo.

En 2004, cuando se retira de Oriental Bank, decidió que era momento de ampliar su proyecto de ayuda a estudiantes. No todos irían a estudiar a Notre Dame, pero se dio cuenta que eran pocos los estudiantes de escuela pública interesados en cursar estudios universitarios fuera de la isla.

“Nos dimos cuenta que hay un desfase de educación entre lo que se enseña en las escuelas, el Departamento de Educación, y la universidad. Lo que estábamos produciendo no era lo suficiente y empezamos haciendo programas que no se estaban dando en las escuelas”, explicó.

Fue así como nació la Fundación Kinesis. Empezaron ofreciendo talleres a unos 180 consejeros escolares sobre acceso a la educación superior, para que ayudaran a los estudiantes a aspirar a completar estudios universitarios.

Llegar al personal escolar fue difícil, pues los directores escolares, que desconocían sobre la entidad en esos años, impedían la entrada a los planteles.

“Fue lo más ‘disappointing’ (decepcionante), que los gobiernos nunca nos ayudaron. Fuimos a Estados Unidos y nos adiestraron los consejeros, logramos certificar como 180 y el Departamento de Educación nunca nos ayudó a expandir, el gobierno nunca nos ayudó así que tuvimos que dejar eso al ras”, indicó.

Pero la semilla estaba sembrada y esos consejeros ayudaron a identificar a potenciales becarios. En su primer año, el 2004, Kinesis dio cuatro becas. En el 2021, tienen 264 becados, que recibieron en total $1,120,000.

Entre medio, nació el programa Bright Stars de Kinesis, para preparar para la universidad a estudiantes de escuelas públicas talentosos, con promedios de más de 3.5. Reconoció que le sorprendió cuando, junto a su equipo, descubrió que unos 1,900 estudiantes se gradúan cada año de cuarto año con un promedio académico de 4.0.

Pero a medida que avanzaban, descubrían más obstáculos en el camino de los estudiantes de escuela superior. Así que, crearon más soluciones.

Mientras impactaban más estudiantes con excelente promedio académico, encontraban más alumnos con promedios más bajos pero con el mismo interés en continuar estudios universitarios. Para atenderlos, crearon alianzas con el sector privado para desarrollar iniciativas para atender a esta población. Se dieron cuenta que los estudiantes carecían de destrezas tecnológicas formales, así que crearon el IT Academy para ofrecer certificaciones en programas que servirán en el mundo universitario y laboral. También se enfocaron en dar cursos de Matemáticas e Inglés, para cubrir destrezas que Educación no siempre cubre. Descubrieron que los alumnos recibían poca ayuda para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), así que en el 2016 lanzaron el Día nacional de llenar la FAFSA en centros comerciales.

Más de 15,000 padres y estudiantes atendidos y más de $12 millones en becas después, el trabajo no se acaba.

“Nos gustaría ser una de las mejores escuelas, de las mejores que llevamos muchachos a Estados Unidos, así como St. John’s, San Ignacio, Robinson... Quiero que el Departamento de Educación empiece a bregar con la situación. A mí me quedan ‘x’ años, lo que me interesa es que la gente pobre, que los niños pobres, puedan ir a la universidad”, manifestó.