Un juez del Tribunal de San Juan desestimó una demanda presentada por dos de las uniones que representan a empleados del Departamento de Educación, las cuales reclamaban que la agencia había incumplido con la entrega de equipo de protección personal para los trabajadores y había violentado sus propios protocolos para evitar los contagios con el coronavirus que causa COVID-19.

En una decisión de 10 páginas, el juez Anthony Cuevas Ramos concluyó que no procedía el recurso solicitado por la Unión de Personal No Docente (PASO) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores de Puerto Rico (SPT) ya que existen mecanismo administrativos -que no fueron agotados- para reclamar acción de la agencia. Asimismo, el juez sostuvo que no se le ofreció información suficiente a Educación para resolver la situación denunciada por las organizaciones obreras.

“Los recurrentes presentaron una solicitud de mandamus sin antes poner al Departamento en posición de resolver la controversia”, estableció el Cuevas Ramos.

PASO y la SPT presentaron el recurso judicial contra Educación el a principios de octubre. En la demanda, argumentaron que la agencia no estaba cumpliendo con el Plan de Contingencia y Protección, particularmente en torno al protocolo de cernimiento y monitoreo. Del mismo modo, señalaron que los empleados de mantenimiento de escuelas y edificios de la agencia no habían recibido materiales de limpieza y desinfección.

Previo a la petición del recurso judicial, las uniones cursaron una carta al secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, para que cumpliera con la entrega de equipo de protección personal a los empleados para evitar los contagios. De acuerdo con la sentencia de Cuevas Ramos, el funcionario requirió -también por escrito- información adicional para tomar acción y no recibió respuesta.

“En la carta, el secretario, aunque entiende que ha cumplido con lo que se solicita, le pide a quien hizo el requerimiento previo que identifique las situaciones por las cuales los recurrentes entienden no se estaba cumpliendo con el deber ministerial, con información específica sobre las situaciones particulares, para estos poder atenderlas. No nos parece que la solicitud del secretario sea una irrazonable u arbitraria”, sostuvo el juez.

El Departamento de Educación solicitó la desestimación del recurso bajo el argumento de que la petición se debió canalizar a través de los comités de salud y seguridad establecidos en cada escuela.