El Departamento de Justicia aplaudió la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que los veredictos de no culpabilidad deben decidirse por unanimidad para absolver a una persona de una condena.

El máximo foro judicial en Puerto Rico estableció el nuevo precedente tras resolver el caso Pueblo v. Nelson Daniel Centeno cuya controversia comenzó el 4 de enero de 2016, cuando el Ministerio Público solicitó que se le impartiera al jurado instrucciones de que debían emitir un veredicto unánime, tanto para encontrar a Centeno culpable o no culpable por cargos de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato.

“La decisión de nuestro Tribunal Supremo es cónsona con el sistema de justicia federal de Estados Unidos, que requiere unanimidad en todos los veredictos, tanto en los de culpabilidad como en los de no culpabilidad. Esto elimina la desproporción en el proceso deliberativo y es justo para las víctimas de delito. A partir de esta decisión, todos los miembros que componen el jurado tienen un rol importante, pues su participación y consenso es indispensable para poder rendir un veredicto”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en un comunicado de prensa.

La opinión del Supremo fue redactada por el juez asociado Erick Kolthoff Caraballo y secundada por los jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón, Edgardo Rivera García, Mildred Pabón Charneco y Rafael Martínez Torres.

De acuerdo con los jueces, la determinación del Supremo federal en el caso Evangelisto Ramos V. Louisiana (resolución que obliga a un jurado a emitir un veredicto unánime para condenar a una persona), “solo será válida la instrucción (a un jurado) que explique que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deberá ser unánime”.

La jueza presidenta del Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, no intervino en el caso, mientras que los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones disidentes.

En el caso Pueblo v. Nelson Daniel Centeno tanto el Tribunal de Primera Instancia, como el Tribunal de Apelaciones, concluyeron que la unanimidad no era un requisito para veredictos de no culpabilidad, razón por la que la Oficina del Procurador General de Puerto Rico acudió al Tribunal Supremo.

“El Tribunal Supremo fue claro y específico al consignar que nuestra Constitución y su origen histórico no brinda espacio para hacer una distinción entre veredictos de culpabilidad y no culpabilidad; no puede haber diferencia entre ambos veredictos en términos de cantidad de votos requeridos; si es unánime para una cosa, también lo es para la otra”, aseveró el procurador general de Puerto Rico, Fernando Figueroa Santiago.