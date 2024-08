“Como no nos enfocamos en el origen, muchas de nuestras narrativas se quedan en esos resultados y no se adentran en las raíces causales. Siempre estamos apagando fuegos, pero nunca estamos viendo de dónde se origina el fuego” , planteó a El Nuevo Día la directora ejecutiva de Migrant Roots Media (Raíces Migrantes), organización que documenta temas de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Bendezú definió el concepto de “copaganda” como la narrativa que proviene de y es a favor de los cuerpos policiales. “En el entrenamiento formal de los periodistas, les han enseñado que siempre tienen que tener los dos lados y que tienen que ser neutros. Lo que termina pasando es que la Policía saca sus comunicados explicando lo que sucedió, su versión. Muchas veces, los periodistas terminan diciéndolo como si esa fuera la verdad, pero, en realidad, cuando uno va, examina, y habla con la comunidad que ha sido directamente afectada, te das cuenta que eso no es verdad ”, advirtió.

La actividad también contará con la participación del periodista trans Lewis Raven Wallace, autor y creador de The View from Somewhere, “un libro y pódcast sobre la historia de la ‘objetividad’ periodística y cómo se ha utilizado para defender el status quo y excluir voces de comunidades oprimidas”, indicaron los organizadores del evento.