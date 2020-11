La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) abrió una compuerta del embalse Carraízo y el embalse La Plata, respectivamente, ante las lluvias que afectan a la isla desde el fin de semana.

El director ejecutivo de la corporación pública en la región Metro, el ingeniero Roberto Martínez, detalló a El Nuevo Día que fue el sábado cuando abrieron la compuerta de Carraízo, mientras que en La Plata hicieron lo propio el domingo en la noche.

“En Carraízo estamos descargando unos niveles, actualmente está en 40.58 metros con una compuerta abierta con 2 metros de descarga. Esto está controlado, pues aunque las lluvias son constantes, no son copiosas al momento, por lo que no es mayor problema. En el caso de La Plata se está descargando desde el domingo en la noche unos 30 centímetros y también está controlado", precisó.

Los aguaceros que afectan a la isla están asociados a la combinación de una fuerte onda tropical y la cola de humedad que se extiende desde la tormenta tropical Eta, al sur de Florida, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Ante eso, para hoy se esperan entre 2 a 4 pulgadas de lluvia a través de toda la isla.

De acuerdo con Martínez, el embalse de Cidra también está en su nivel de desborde con 403.05 metros de agua. Ese es el mismo panorama del embalse Río Blanco que acumula 28.79 metros y el embalse de Fajardo con 52.54 metros de agua.

Así amanecieron los embalses este martes.

Sobre si en Río Blanco esperan abrir una compuerta, el ingeniero señaló que no. Indicó, sin embargo, que el río está a punto de salirse de su cauce.

“Eso (el río) podría traer inundaciones locales en el sector, pero no es un problema como tal para la autoridad. Es un problema local que pudiera provocar inundaciones repentinas", señaló.

Asimismo, descartó que en Carraízo tengan que abrir otra compuerta. “Debemos mantener la descarga que tenemos al momento, no se espera que la lluvia aumente en cantidad de precipitación, no obstante va a estar lloviendo hasta mañana, pero no va a ser tan copiosa que pueda producir problemas", explicó.

Martínez defendió que las comunidades aledañas a Carraízo y La Plata fueron informadas media hora antes de que las compuertas se abrieran e indicó que harían lo mismo en otros embalses, según lo establece su protocolo.