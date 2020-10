La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) organizó en la noche de hoy, martes, una ceremonia de conmemoración para todos los agentes de ley y orden que han perdido la vida en la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado a nivel mundial.

Como parte de la iniciativa Red Ribbon (Cinta Roja), las murallas del castillo San Felipe del Morro se iluminaron de rojo para recordar a los oficiales caídos en la línea del deber, incluyendo al agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por elementos del Cártel de Guadalajara en 1985.

“Esta iniciativa fue creada en 1988 por residentes de Calexico, California, donde se crió Camarena. El trabajaba en una embajada, estuvo en Guadalajara y no era un agente encubierto, se sabía quién era. Lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. No importa si es encubierto o no; si es encubierto y lo encuentran, eso es un peligro, pero Kiki era un agente conocido, no se estaba escondiendo y sabían dónde encontrarlo”, explicó A.J. Collazo, director de la Oficina del Caribe y Puerto Rico de la DEA.

Camarena nació en México, pero su familia emigró a Calexico cuando era pequeño. Un policía y miembro de la Marina de Guerra estadounidense (Marines), Camarena luego fue aceptado como agente especial de la DEA en la oficina de Calexico.

En 1980, el agente solicitó una transferencia a la oficina de Guadalajara de la DEA en momentos en que el estado experimentaba un aumento significativo en el trasiego de drogas, en especial de marijuana. Camarena desarrolló una red de informantes, incluyendo una persona que llevó al descubrimiento de una plantación de sobre 200 acres en San Luis Potosi en Zacatecas.

Su trabajo también llevó a la destrucción de la plantación conocida como Rancho Búfalo en Allende, Chihuahua, en 1984. Fue en ese momento que Camarena se convirtió en blanco de los carteles y fue secuestrado, el 7 de febrero de 1985, a plena luz del día. Su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo.

“Yo he trabajado en países extranjeros y siempre estamos con el gobierno, nos conocen y nos dejan quietos. A raíz de la muerte de Camarena, entraron todas las agencias federales, incluyendo la DEA, Aduanas, el FBI, el HSI (el brazo investigativo de Homeland Security), y llevamos a cabo la investigación. Eso fue algo horrible y no podemos olvidarnos de Kiki”, subrayó Collazo.

“Hemos perdido muchos agentes, muchas personas buenas, agentes locales, estatales y de otros países. Trabajé con muchos agentes valientes y leales en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá que hemos perdido, que siempre lucharon en la batalla contra el narcotráfico y que han caído. Nunca nos podemos olvidar de todos ellos”, enfatizó Collazo.

La muerte de Camarena cristalizó la misión del gobierno estadounidense de erradicar el trasiego de drogas.

A la actividad de esta noche asistieron directores y representantes de casi todas las agencias federales de ley y orden, incluyendo el FBI, el Negociado de Alcohol, Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos (ATF), la Guardia Costera, el Servicio de Rentas Internas (IRS), efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza y el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico William Stephen Muldrow.