La Asociación de Empleados Judiciales exige que se utilicen $8.1 millones para el aumento salarial del personal de los tribunales

“Nunca hemos estado en contra de los aumentos salariales de los jueces, pero persistimos en nuestro reclamo de una compensación justa y equitativa, una compensación similar a la solicitada por la judicatura. Exigimos un trato digno y en igualdad de condiciones. No somos inferiores ni superiores a ellos, somos personas comprometidas con brindar nuestro mayor esfuerzo diario en beneficio de los ciudadanos del país” , expresó el presidente de la organización, Amircal Gerena Román .

Pese a que reconoce que el dinero está aprobado y designado para el incremento de los salarios, la AEJ atribuye el que no se haya otorgado a la “falta de disposición” de la jueza presidenta y de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

El plan puesto en vigor en 2023 y que, se informó, no se revisaba desde 1998, se implementó al año siguiente que se diera un aumento de sueldo de $200, que los empleados catalogaron como “una falta de respeto”, pues luego de las deducciones, representa un incremento promedio de $8 a sus salarios diarios, expusieron.

“Entonces, ¿cómo el gobernador puede conseguir, a través de la Junta, un dinero para unos sí y para otros no? ¿Por qué nosotros no nos hemos tirado a la calle a paralizar el sistema? ¿Esa será la alternativa que ellos quieren para después tirarnos por el piso? No, nosotros somos servidores públicos y estamos por el pueblo”, cuestionó y compartió, como ejemplo de lo que vive el resto del personal judicial, los retos que enfrenta para costear la educación universitaria de su hijo.