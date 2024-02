Rafael “Tatito” Hernández sobre alza salarial de los jueces: “Los que tenemos que ponernos de acuerdo somos los legisladores”

La controversia, reconoció, no está en la asignación de la partida de fondos para el alza, sino en la uniformidad salarial que se ha propuesto -desde la Cámara- para las demás ramas de gobierno.

”No hay una controversia en la mesa en cuento a partida. La controversia es en el tema de uniformar y va de la mano, ¿con qué? Con respeto institucional. Esto no es una controversia de dinero, esto es una controversia política, de ‘timing’, del momento en que se está legislando este tema. Yo estoy listo para aprobar el 5 de marzo” , dijo en referencia a la fecha en que se supone se retomen las labores presenciales en la Cámara tras decretarse un estado de emergencia por COVID-19.

A pesar de que el presupuesto del presente año fiscal 2023-2024 contiene una partida de $11.2 millones para la otorgación del alza salarial, en noviembre, la Legislatura no aprobó la medida que daba paso a la distribución de los fondos, lo que elevó el asunto al foro judicial. Ante este panorama, el juez Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar una demanda incoada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que reclamaba la entrada en vigor del alza para los togados.

“El mayor perjudicado en esto, si no se respeta el poder legislativo, es el ciudadano, que va a perder totalmente el acceso que tiene a adelantar sus causas a través de un representante que puede aprobar o modificar una ley... el que su legislador pierda el poder total para otorgarle fondos a entidades, porque el dinero automáticamente es asignado, es bien peligroso” , manifestó sobre el precedente que se establecería si la judicatura determina cómo distribuir los fondos sin la intervención de la Legislatura.

“Si tú debilitas la institución de la Legislatura, que es la que hace el trabajo de rendición de cuentas, no va a haber futuro para el gobierno de Puerto Rico sin Junta (de Supervisión Fiscal), no va a haberlo, no va a existir, porque esto un daño a la gobernanza y a la esencia de la Asamblea Legislativa”, agregó.