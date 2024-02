Gerencia y Presupuesto espera el visto bueno de la Junta Fiscal para pagar el aumento salarial de los jueces

El Supremo declaró, el miércoles, no ha lugar la segunda solicitud de reconsideración presentada por la Cámara de Representantes para dejar sin efecto la sentencia que viabiliza el aumento salarial de la clase togada. La determinación representó el final de la controversia legal en torno al aumento.

El máximo foro judicial desestimó , más temprano en febrero, la apelación presentada por la Cámara, pues el cuerpo legislativo no había “perfeccionado el recurso dentro del término jurisdiccional provisto para ello”. En concreto, la Cámara no notificó a la Oficina de la Administración de los Tribunales , una de las partes en el caso, de la apelación.

“En el Senado, no hay controversia en cuanto al aumento. Es en la Cámara que hay el tranque” , apuntó el gobernador.

Mencionó, además, que sometió un proyecto de administración para atender el asunto, pero Hernández “dijo que no lo iba a atender”.

“Pienso que lo ideal es que se legisle, que no sea meramente una asignación presupuestaria, y lo he dicho y lo repito. Y, por eso, presenté el proyecto ante la Legislatura, pero, hasta el momento, el presidente de la Cámara no le ha querido dar curso”, declaró.