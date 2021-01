Líderes de la Asociación de Maestros reclamaron hoy, martes, que el Departamento de Educación los haga parte de la planificación para el eventual reinicio de las clases presenciales en el sistema público de enseñanza para así asegurar que se siguen las medidas de salud y seguridad necesarias para reducir contagios de COVID-19.

No obstante, la secretaria general de la Asociación de Maestros Local Sindical, Grichelle Toledo, destacó que las clases en las escuelas públicas deberían continuar a distancia este semestre debido al alto nivel de transmisión del coronavirus en la isla.

“La vacunación para el magisterio comienza en las próximas semanas y no será hasta unos meses que Salud podrá precisar si la curva está bajando. Lo mejor es establecer una fecha de comienzo posterior para no estar creando inestabilidad en el magisterio”, expresó Toledo.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció que su meta es que se puedan retomar las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas en marzo, sujeto a la conducta de la curva de contagios y a que se vacune a personal docente y no docente.

PUBLICIDAD

La vacunación del personal escolar iniciará la semana próxima en siete centros alrededor de la isla, de acuerdo con la Guardia Nacional.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, apuntó que los problemas que históricamente han plagado al sistema educativo -como la falta de infraestructura adecuada y poca recopilación de estadísticas- dificultan el regreso a las aulas.

“No es real pretender que las clases presenciales den comienzo en marzo porque sabemos que en circunstancias normales las escuelas nunca están listas. Además, la gran mayoría de las escuelas carecen de una infraestructura óptima, lo que dificulta el regreso al salón. Reconocemos que lo ideal son las clases presenciales, pero en un escenario normal, no en uno atípico, y mientras no tengamos unas garantías de salud y seguridad no podemos hablar de clases presenciales”, sostuvo Bonilla Sánchez.

El líder magisterial señaló que el Departamento de Educación debe establecer protocolos que permitan dar a conocer la cantidad de contagios “en todos los niveles” de la agencia. Además, se deben crear alianzas con gobiernos municipales, particularmente en el registro de casos y rastreo de contactos.

Toledo recordó que durante la pandemia de influenza AH1N1 en 2009 se permitió que cada comunidad escolar certificara si estaba preparada para regresar o no a la normalidad, un modelo que señaló que se debe replicar.

“Ciertamente, las escuelas están abandonadas hace años y faltan más conserjes para limpieza y desinfección constante. Además, para lograr reducir el número de estudiantes por salón, que lo ideal sería máximo de 10 considerando la realidad de las comunidades escolares, harían falta más salones para guardar el debido distanciamiento físico, y en muchas de las escuelas esto no es posible. Esto requiere una logística y un plan bien detallado”, sostuvo Bonilla Sánchez.

PUBLICIDAD

“Hay que destacar que tanto los maestros como los trabajadores sociales, consejeros profesionales y bibliotecarios han hecho una labor encomiable y se han dado a la tarea de buscar a esos estudiantes que no se habían conectado para recibir sus clases de forma virtual”, añadió el líder magisterial.