La representante del distrito de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez, informó esta tarde que iniciará una investigación en la Cámara junto con la Comisión de Seguridad Pública tras encontrar evidencia que apunta a un presunto patrón de mujeres perseguidas que luego terminan reportadas como desaparecidas en la isla.

La legisladora le indicó a El Nuevo Día que en los pasados días recibió llamadas de personas denunciando que fueron perseguidas o que sus familiares resultaron desaparecidos, justo en momentos en los que recopilaba información y publicaciones en redes sociales que denuncian “muchos casos de personas desaparecidas”.

“Hemos notado que han desaparecido muchas personas, pero en especial he visto muchas mujeres. Lo que quiero es ver qué protocolo la Policía de Puerto Rico tiene para manejar estos casos. Ver si algo se puede mejorar por legislación. He tenido varias comunicaciones con jóvenes que me envían ‘post’ en redes. Es algo muy angustiante que las mujeres tengamos que salir a la calle con miedo, porque no sabemos lo que nos pasará”, expresó en entrevista telefónica.

La legisladora afirmó que recibió estadísticas de la Policía que establecen que en lo que va de año se han recibido 20 querellas de mujeres desaparecidas, cifra que, manifestó, le preocupa y es la razón por la que iniciará una pesquisa junto con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Lasalle Toro.

“En la mañana de hoy una persona me llamó preocupada por esta situación (mujeres perseguidas). Me llama y me dice está pasando esto, ayer en Mayagüez pasó lo mismo y veo en las redes sociales que hay un patrón de esta situación. Tenemos la evidencia y te la puedo hacer llegar de gente denunciando que han tenido familiares que han sido perseguidos”, aseguró Mas Rodríguez.

Cuestionada sobre si habló con la gobernadora Wanda Vázquez o con el Departamento de Seguridad Pública para que investiguen este presunto patrón en lo que finaliza el proceso legislativo la legisladora respondió que no.

“Tienes razón. No podemos esperar a terminar una investigación legislativa, tenemos que hacernos ver con la gobernadora y el DSP para que ellos puedan ir haciendo su parte mientras investigamos. Yo me dispongo hoy en la tarde o mañana en la mañana (hablar con la gobernadora). Creo que es importante que se atienda”, abundó.

Añadió que entiende que el cambio de administración no afectaría la radicación de alguna legislación para atender este tema. “Si se tiene que radicar en enero, se radica”, acotó.

Explicó, a su vez, que la pesquisa en la Cámara de Representantes constará de vistas públicas con el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto rico, así como también agencias estatales y federales.

“El norte de esta investigación es identificar exactamente la cantidad de personas que se han designado como desaparecidas en Puerto Rico durante el presente año, así como en los pasados cinco años, también, particularmente las mujeres, para así enfocar todos los recursos disponibles, no sólo los del Negociado de la Policía, sino también de las policías municipales y las agencias de ley y orden federal, como el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés). Esta Cámara ha sido bien activa en la búsqueda de soluciones reales y viables este cuatrienio y continuaremos haciéndolo, por eso vamos a investigar, con profundidad y detalle, esta situación”, comentó Mas Rodríguez.

“La designación de ‘persona desparecida’ es algo bien fuerte para los familiares y amigos de la misma. Estos necesitan y merecen una respuesta sobre qué sucedió con sus seres queridos. Durante las pasadas semanas hemos observado con detenimiento un aumento en el número de casos de personas desaparecidas en Puerto Rico. [...] Sabemos del profesionalismo y dedicación de nuestros policías, lo que buscamos es ver cómo podemos ayudar, con legislación y/o identificando alternativas que sean viables y, sobre todo, de rápida implementación para ayudar con la búsqueda de estos ciudadanos”, expresó Lasalle Toro en declaraciones escritas.