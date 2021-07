Aunque el COVID-19 ha seguido mutando con nuevas variantes que minan la efectividad de vacunas y tratamientos existentes, aún hay alternativas terapéuticas disponibles para combatir la enfermedad.

Un estudio publicado recientemente en la revista Nature encontró que la variante Delta puede evadir los anticuerpos que atacan ciertas partes del virus, lo que explica por qué las vacunas son menos eficaces contra esta mutación.

Además, descubrió que la variante Delta tampoco respondió al Bamlanivimab, el anticuerpo monoclonal fabricado por Eli Lilly que más estaba siendo utilizado en casos leves a moderados del virus con potencial de complicarse. Sin embargo, según el estudio, los anticuerpos Etesevimab, Casirivimab e Imdevimab siguen siendo activos contra esta variante.

“El (monoclonal) de Eli Lilly (Bamlanivimab) no sirve contra la Delta, el de Regeneron, sí. Como no se sabe si (el caso en tratamiento) es de Delta o no, se le da el de Regeneron (Regen-COV)”, explicó el infectólogo Miguel Colón.

Regen-COV es un tratamiento que consiste de un coctel de anticuerpos contra el COVID-19. Regen-COV es la combinación de casirivimab e imdevimab para tratar síntomas leves a moderados de este virus. Según datos de la página de internet del Departamento de Salud, entre el 8 y el 14 de mayo, en Puerto Rico, había 95 tratamientos disponibles de Regen-COV, mientras que se había ofrecido 15 terapias con esta infusión intravenosa.

No hay datos más actualizados sobre el uso de esta terapia en la isla, pero, de los datos publicados, se desprende que solo una institución hospitalaria (Hospital Menonita de Caguas) y dos compañías de servicios de salud en el hogar (Advanced Infusion Center y Best Option) tenían a esa fecha la terapia disponible.

Mientras tanto, a ese momento, había 1,041 tratamientos disponibles de Bamlanivimab y 878 de Etesevimab. De ambos, se había ofrecido entonces 97 tratamientos. La combinación de estos dos tratamientos (Bamlanivimab con Etesevimab) estaba disponible en 23 hospitales y tres compañías de servicios de salud en el hogar, según Salud.

“Este tratamiento no requiere admisión (hospitalaria) porque se da de forma ambulatoria”, indicó Colón.

De acuerdo con el doctor Javier Morales, principal oficial médico y presidente de Best Option, la evolución de la variante Delta es más rápida que la de otras que circulaban anteriormente, provocando síntomas a los pocos días de la infección. Como ejemplo, mencionó que el proceso inflamatorio suele desarrollarse al quinto día, no al séptimo como se veía en otras cepas.

Al igual que Colón, Morales reiteró que el Bamlanivimab ya no se receta para el control del COVID-19 por su ineficiencia contra la variante Delta, por lo cual la alternativa es el Regen-COV.

“Es un anticuerpo que va contra una parte específica del virus y lo neutraliza, lo inactiva”, dijo.

Sin embargo, advirtió que este debe utilizarse en los primeros cinco días de la aparición de síntomas, ya que la fase inflamatoria empieza el quinto día.

Aunque destacó que el efecto de este tratamiento puede variar “de caso en caso”, señaló que en la mayoría de los pacientes ha resultado de forma satisfactoria y efectiva para su recuperación.

Morales resaltó que, de lo que se ha visto de la variante Delta, esta ha demostrado evadir anticuerpos de las vacunas al reducir su eficacia. Además, comentó que actualmente hay personas completamente vacunadas contra el COVID-19 que se han contagiado y han requerido tratamiento hospitalario.

“Lo único que nos va a sacar de esto es la vacunación en masa. Los casos de (la variante) Delta están subiendo en Puerto Rico. Si no nos ajustamos, vamos a echar para atrás. Por lo menos, todo el mundo tiene que seguir usando mascarillas, porque uno no sabe quién está vacunado y quién no”, sostuvo.

Agregó que el próximo mes será crucial, ya que, de no subir la tasa de vacunación a la meta esperada de inmunidad de rebaño, el virus seguirá mutando y otras variaciones más agresivas surgirán.

Sobre el Regen-COV, mencionó que, aunque originalmente los tratamientos de anticuerpos estaban dirigidos a personas de ciertas edades y con condiciones previas que preveían que podrían complicarse, lo ha estado recetando a pacientes más jóvenes con síntomas de COVID-19, ya que las estadísticas demuestran el alza en contagios en jóvenes entre 20 y 39 años.

“Los jóvenes se están complicando y están llegando a los hospitales”, lamentó.

Sobre el tratamiento de anticuerpos, resaltó que su costo es cubierto por el gobierno federal, mientras su administración la cubren los planes médicos, por lo cual no conlleva impacto al paciente.