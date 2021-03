Luego de las imágenes que sorprendieron al país de una mujer transitando ayer, domingo, con una “scooter” en medio de la avenida Baldorioty de Castro, en San Juan, la compañía de alquiler Skootel determinó ampliar las restricciones para que estos vehículos no puedan transitar por la mencionada vía.

Juan Carlos Parra, uno de los confundadores de la empresa, defendió en entrevista con El Nuevo Día que antes de este incidente ya existían restricciones para que las “scooters” no entraran al expreso, pero reconoció que deben ser “más restrictivos”.

“Aunque el sistema de GPS funcionó hasta cierto punto, debemos más restrictivos de cómo ponemos las áreas de geozonas. Así que estaremos expandiendo el radio de no utilización cerca de la Baldorioty para evitar que este tipo de incidentes vuelva a suceder”, estableció.

Parra explicó que la mujer que apareció en el vídeo que se hizo viral en las redes sociales alquiló la “scooter” en el Condado. Posteriormente, a eso de las 3:00 p.m. intentó dirigirse hacia Carolina por la avenida Baldorioty de Castro, pero supuestamente el motor del aparato se apagó.

“Una vez la scooter entra por la Baldorioty, el motor se le apaga. Por eso es que en el vídeo la persona se mueve a la derecha y se detiene. La persona logró entrar (a la avenida), entró a la rampa del medio y vuelve y se sale y se detiene. Ahí es que sale el segundo vídeo de la persona montándose en un Uber”, detalló.

Cuestionado sobre por qué aún con el motor apagado la “scooter” continuaba en marcha, Parra indicó que, aunque el motor se apague, el vehículo continúa corriendo por un tiempo adicional.

“Que se le apague es distinto a que se detenga la scooter. El motor no estaba funcionando, pero la scooter sigue corriendo porque no le puedo trancar la goma en medio de la calle porque puedo causar un accidente más grave aún. La persona paga un viaje y a medida que la persona va perdiendo velocidad en el viaje se detiene hacia la derecha de la marginal”, explicó.

La intención de la compañía ahora es ampliar el radio de no utilización del servicio para que antes de la entrada a la avenida Baldorioty de Castro las “scooters” dejen de funcionar.

Revive el debate por la regulación

Este incidente llamó la atención de las autoridades y revivió el debate por la legalidad de estos vehículos en las vías de rodaje del país, específicamente en el área metropolitana.

Esta mañana, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo en una conferencia de prensa que está en conversaciones con el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, para regular el uso de las “scooters”.

Por ejemplo, dijo que una de las alternativas que evalúan es que estos vehículos solo se puedan utilizar en las zonas de la avenida Ponce de León, Condado y Viejo San Juan donde hay carriles exclusivos para bicicletas.

“Eso es un vehículo de motor y según la Ley 22 (de Tránsito) no puede ir por las vías públicas”, expuso López Figueroa.

También comunicó que el gobierno está en conversaciones con Skootel para los vehículos no se puedan alquilar a partir de las 9:00 p.m. y a las 10:00 p.m. ya todas estén desactivadas.

Parra dio la bienvenida a la regulación de sus operaciones e indicó que su compañía colabora con la Policía y el Municipio de San Juan para dar paso a una regulación “de una manera correcta y eficiente”.

“Nosotros entendemos que sí debe haber regulación. Nosotros somos pro regulación, de la misma manera que ha sucedido en las grandes ciudades del mundo y en las grandes ciudades de Estados Unidos donde este servicio funciona. Nosotros como organización hemos ido al Capitolio desde hace más de un año con propuestas para este tipo de cosas y llevamos trabajando a nivel municipal con los diferentes municipios”, estableció.

Asimismo, dijo que la regulación que impulsan es para que las “scooters” sean tratadas como bicicletas porque, a su juicio, no son un vehículo de motor.

“La realidad es que de la manera que está escrita la ley hoy, no contempla el tipo de vehículo que nosotros tenemos que son de propulsión asistida. Ahora bien, el vehículo funciona más similar a una bicicleta que a cualquier vehículo de motor. Por eso, las propuestas que le brindamos al gobierno es que se regule como se regulan las bicicletas porque ciertamente una bicicleta no puede estar en ningún expreso, no puede estar en ninguna carretera transitada de alto alcance, sino que deben estar transitando en los cascos urbanos de las ciudades”, subrayó.

Una de las dependencias del gobierno encargadas de regular las “scooters” es el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), entidad que le requirió a la empresa un seguro de $1 millón que cubre al usuario y a cualquier persona involucrada en un accidente.

El Municipio de San Juan anunció que trabajaría una ordenanza para regular las “scooters”, pero hasta el momento se desconoce el estado de la medida.

Los scooters tienen un alcance de hasta 30 millas de distancia y su velocidad alcanza 15 millas por hora, mientras que en las zonas turísticas se reduce 10 millas por ahora.

Según Skootel, la mayoría de los clientes usan estos vehículos para movilizarse a sus trabajos desde Santurce hasta Viejo San Juan, pero la mayor cantidad de clientes se concentra en la zona turística.