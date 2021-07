La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, advirtió esta mañana que la recuperación del sistema potable en Culebra no se completaría hasta este próximo viernes.

En entrevista con El Nuevo Día, la ingeniera explicó que el sistema de distribución de agua a la isla municipio, tanto en las tuberías como en los tanques de agua, se vació, por lo que dicho proceso debe darse antes de suplirle el líquido a los abonados.

“Pudiera ser que nos tome el día de hoy y que ya entonces mañana pudiéramos ver una recuperación más acelerada. [...] Durante el día de hoy lo que esperamos es que la línea se continúe llegando y paulatinamente comenzar a llenar el tanque de Culebra. Una vez eso ocurra, comenzaría a llegar el agua a los residentes. Eso es paulatino, los residentes que vivan más distantes se tardarían un tiempo adicional”, explicó la funcionaria vía telefónica.

“Yo entiendo que entre mañana al viernes ya el sistema debería estar el sistema recuperado, de todo continuar como vamos”, añadió.

A las 12:00 p.m., la corporación pública la informó a este medio que el tanque de agua en Culebra había comenzado a recibir el líquido, por lo que se espera que en las próximas horas todo el sistema de bombeo y distribución se llene a capacidad para que, posteriormente, los abonados puedan comenzar a recibir el servicio de agua.

El alcalde de Culebra, Edilberto Romero, denunció esta mañana que desde el pasado domingo la isla municipio no tiene servicio de agua potable y que hasta hoy la AAA no supo explicarle por qué no tenían servicio, pese a que se habían reparado las averías.

En concreto, el problema se reportó en Vieques con una tubería de 12 pulgadas, que llega desde Naguabo, que se rompió. La reparación comenzó el domingo y culminó el lunes, tiempo en el que se vació por completo el sistema de distribución de agua que le suple a Culebra, según Pagán Crespo.

“La situación es que como tuvimos dos roturas en el tubo de 12 pulgadas en Vieques, la rotura era en un área de difícil acceso y mientras transcurrió el tiempo de reparar las averías el sistema se vació, eso es normal. El agua que quedaba en la línea y los tanques se consumió. Una vez se recuperó el sistema, el tiempo que ha tomado para que se recupere ha sido mayor al normal, por el efecto de que se vació”, señaló la infeniera.

La falta de agua potable, resaltó el alcalde, se da en momentos en que la isla está repleta de turistas y con todas las hospederías llenas.

“La isla está llena completamente, las hospederías están llenas y moviéndose mucha gente”, manifestó Romero en entrevista radial (WKAQ 580).

El alcalde, incluso, afirmó que evaluará si suspenderá la entrada de turistas a la isla, para priorizar la distribución de agua a los residentes de Culebra.

“También le hemos suplido a las hospederías, pero ya ha llegado al momento en que estamos cortos y no podemos continuar. Voy a esperar qué me van a contestar hoy para ver qué decisión tomamos, porque si esto continúa tendremos que limitar la entrada del turismo a Culebra”, apuntó Romero.

Por el momento, la distribución de agua potable a Culebra se está desarrollando mediante camiones cisternas que parten desde Ceiba en las lanchas de carga de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

“Hoy mismo tenemos un camión de 9,500 galones, dos camiones de 6,000 y tres camiones de 2,000 galones. Esos camiones están en continuo movimiento hacia las islas para suplirles. Eso es en coordinación con los alcaldes y ATM, a quienes agradezco su colaboración”, puntualizó Pagán Crespo.

Al tiempo, la ingeniera rechazó que algunas de las tuberías submarinas de Naguabo a Vieques y de Vieques a Culebra, respectivamente, estén averiadas. “La tubería submarina, al momento, está bien”, acotó.