Atribulado y sin una idea totalmente clara del proceso legal que enfrentan sus hijos, Ángel Luis Zapata Fontánez confía tener un cuadro más claro del futuro de sus hijos, que fueron arrestados en Cancún, México, tras ser señalados por abuso sexual, cuando se celebre esta tarde una vista virtual judicial.

Sus hijos, de 18 y 19 años, respectivamente, fueron arrestados el lunes en la madrugada luego que una joven mexicana los acusó de violarla. Los hermanos, vecinos de Caguas, permanecen detenidos en la Cárcel Municipal Playa del Carmen desde el lunes en la mañana, y aunque este pasado miércoles fueron desestimados los cargos de violación, aparentemente todavía enfrentan otra acusación por abuso sexual o actos lascivos.

La supuesta agresión ocurrió luego de un intercambio entre los hermanos y la joven, vecina del estado de Mérida y de 17 años, en la barra del hotel Barceló Maya, en Cancún. La joven alega que tras ese intercambio -la familia de los puertorriqueñas sostiene que la joven propuso que subieran todos a su cuarto de hotel- ella caminaba con un grupo de amigos en la plaza, se quedó rezagada del grupo y fue atacada por los jóvenes puertorriqueños.

La realidad de desconocer el estatus legal del caso tiene al hombre intranquilo y preguntándose por qué realmente sus hijos están en la cárcel. “Le llaman retención preventiva”, dijo. “No tengo el detalle con exactitud. Lo de la violación lo eliminaron y supuestamente lo habían rebajado a un caso de abuso sexual”, agregó Zapata Fontánez a El Nuevo Día sin querer brindar muchos detalles del proceso para no perjudicar a sus hijos.

“Pero cuando salga de esto voy a dar todos los detalles de las irregularidades que hubo aquí en cuanto a la prueba, en cuanto a sus derechos. No les leyeron sus derechos cuando los arrestaron frente a mí”, dijo.

La pareja de hermanos ha tenido dos abogados. Uno de oficio no le brindó a la familia mayores detalles luego de la vista del miércoles y el segundo estará presente en la vista virtual de hoy.

“Estamos esperando por un abogado que nos dará el Departamento de Estado”, dijo Zapata Fontánez.

Por lo pronto, Zapata Hernández, su esposa Marelys Hernández Colón y la hermana de su esposa están hospedados en un hotel a 15 minutos de donde se ubica la cárcel. La familia ha alquilado un vehículo y han visto a la pareja de hermanos en dos ocasiones, siendo la ocasión más reciente ayer.

“¿Qué te puedo decir? Están un poco más tranquilos que la primera vez que los vi en la fiscalía. Esas caras no se me olvidan, estaban sin comer, asustados, tenían ojeras y estaban tirados en el piso. Esa imagen no me la puedo borrar. Ayer estaban un poco mejor de ánimo pero pidiendo que los sacáramos de allí”, dijo Zapata Fontánez.

El hombre, propietario de un taller de hojalatería en Caguas, indicó que el personal del consulado de Estados Unidos verificó físicamente a los dos jóvenes y no mostraron señales de maltrato. “No los estaban tratando mal. Estaban bien”, dijo el padre.

Zapata Hernández indicó que varios familiares los han estado ayudando económicamente, “Tengo una familia bien buena, la gente se ha desbordado y tenemos para comer, aunque no estamos comiendo casi con esta tensión, pero tenemos donde dormir y cómo movernos”, dijo. “Es que estamos un poco estrésicos”.