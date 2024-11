La Fortaleza de Jenniffer González tendrá una nueva oficina para los adultos mayores

“Muchas veces, se aprueban las leyes, pero se mueren porque no se implementan, a veces por falta de recursos económicos o de personal y, muchas veces, porque no hay voluntad o comunicación entre las agencias” , indicó Acarón.

“Puerto Rico no es solamente la zona metropolitana”, dijo la líder del PNP al cantar triunfo durante la noche de las elecciones.

Para los empleados que apoyan familiares adultos mayores, se prometen cambios en las disposiciones de la licencia por enfermedad, de forma que puedan usarla para acompañarlos a una cita rutinaria o procedimiento médico, aunque no sea una emergencia. Igualmente, se promete facilitar el horario flexible para trabajadores que se registren como cuidadores primarios de una persona mayor.

Seguridad y desarrollo

“Desarrollaremos un sistema de registro y monitoreo de maltrato y negligencia hacia el adulto mayor, que permita una intervención ágil” , menciona el documento, aunque no explica cómo funcionaría exactamente ni qué agencia estaría a cargo.

“En el análisis de los programas de gobierno de todos los partidos, encontramos que todos están alineados y convergen en muchos asuntos. No hay excusa para que en la Asamblea Legislativa 2025-2028 no se trabajen todos estos temas de convergencia. Si no se logra, sería falta de voluntad. En AARP, estaremos impulsando este trabajo por el bienestar de todas las generaciones”, declaró el director estatal de la organización.