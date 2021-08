El aumento ha sido drástico en el estado de la Florida y los datos del mes de julio sobre la pandemia del COVID-19 lo demuestran al detalle. Entre el inicio y el final de este mes las infecciones nuevas fueron de casi 2,500 diarias a 17,600, los hospitalizados de 2,150 a 10,600 y las muertes de 36 al día a 58.

Salvo por los esfuerzos de vacunación que se desarrollan en todo los Estados Unidos, son muy pocas las iniciativas desarrolladas para contener la escalada en contagios desde que se eliminaron las contingencias en mayo. De hecho, en lugar de promover iniciativas para detener las infecciones, el gobernador republicano Ron DeSantis en días recientes ha desarrollado una especie de guerra a las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para contener la variante Delta, mucho más contagiosa que la versión original del virus. Según el gobernador, esas recomendaciones van en contra de los empleos en Florida.

La situación llegó al punto que la semana pasada, mientras morían decenas de personas al día por COVID-19 en este estado, el gobernador presionó contra las contingencias y amenazó con retener fondos estatales a los distritos escolares que siguieran las recomendaciones del CDC de sobre el uso de mascarillas en espacios interiores, independientemente las personas estén vacunadas contra el coronavirus.

“No vamos a tener clausuras. Vamos a abrir las escuelas. Estamos protegiendo los trabajos de los floridanos. Estamos protegiendo los pequeños negocios”, alegó el martes DeSantis en una conferencia de prensa en los Everglades, según reseñaron medios locales.

La negativa del gobernador republicano generó nuevos desencuentros con el presidente Joe Biden. “Yo le digo a los gobernadores que ayuden y si no van a ayudar que se salgan del camino de las personas que están tratando de hacer lo correcto”, contestó Biden cuando se le preguntó sobre la postura de DeSantis.

A nivel de todo Estados Unidos, Florida aparece segundo en infecciones nuevas per cápita. Allí los casos nuevos diarios representan 82 personas por cada 100,000 habitantes. Solo es superado por Luisiana con 93 infecciones por cada 100,000 personas. Este indicador para Puerto Rico esta en 15, según datos del CDC, reseñados por The New York Times.

Algunos de los condados que más boricuas acogen en la Florida presentan índices altísimos. Por ejemplo, en la última semana en la que hay registros, en el condado de Orange, donde está la ciudad de Orlando, se registraron 543 infectados semanales –equivalente a un promedio de 77 al día- por cada 100,000 habitantes. En el Condado de Osceola, donde está la ciudad de Kissimmee entre el 23 y 29 de julio hubo 538 contagios semanales por cada 100,000 personas.

Según José Becerra, principal oficial de epidemiología en el Departamento de Salud de Puerto Rico, varios de los brotes identificados en la isla entre el 19 y el 25 de julio están asociados a viajeros procedentes de Florida.

“Mayormente están asociados con actividades deportivas en Orlando, Florida. Son viajeros que van a torneos allá y regresan infectados. No siempre regresan sintomáticos, pero a los pocos días salen positivos y ahí nos enteramos”, dijo Becerra.

Durante la semana del 19 al 25 de julio, 191 contagios en Puerto Rico fueron asociados a la llegada de viajeros a la isla. El 39% de las infecciones eran jóvenes menores de 20 años, población proporcionalmente menos vacunada.

“En el 85% de las veces en las 24 horas podemos identificar y aislar a las personas. Gran parte de la transmisión es asintomática de modo que siempre se escapan uno que otro, pero una gran cantidad puede ser captado por ese sistema de discernimiento”, añadió.

“La gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando allá y contemplarlo al momento de decidir un viaje”, expresó, por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos. “Y no solo con los viajes a Florida, sino que también tenemos que mirar otros estados como Texas donde hay muchos puertorriqueños, hay pocas restricciones (contingencias), la vacunación no está tan avanzada y se ve un alza dramática en casos de (la variante) Delta”.

“El tema mayor es la vacunación. No hay razón para no vacunarse, para guardar distancias y usar mascarilla”, destacó, entretanto, Becerra.