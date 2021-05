Como parte de las iniciativas para aumentar el ritmo y la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19 en Puerto Rico, la Guardia Nacional comenzará a vacunar este miércoles en el terminal de lanchas en Ceiba, y el jueves en los Kioskos de Luquillo, informó el coronel Carlos Torres Febus.

“El Departamento de Salud, en conjunto con la Guardia Nacional, decidió que íbamos a ir a buscar a aquellas personas que no se han vacunado todavía, ya que hemos visto un decrecimiento en los números, ir a estos sitios no tradicionales y llevarles la vacuna”, manifestó el coronel en declaraciones a El Nuevo Día.

Ambos eventos se extenderán hasta el domingo. En el caso de los Kioskos de Luquillo, el horario de vacunación será de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. En cuanto al terminal de transporte marítimos en Ceiba, se vacunará desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

PUBLICIDAD

“Mientras más gente venga, mejor todavía, porque más nos acercamos a la inmunidad de rebaño”, subrayó el comandante de la fuerza de tarea conjunta en contra del COVID-19. Salud estima que Puerto Rico alcanzaría la inmunidad de rebaño entre agosto y septiembre.

En la foto, de izquierda a derecha, el coronel Carlos Torres Febus, comandante de la fuerza de tarea conjunta en contra del COVID-19; Pedro Santiago Acosta, comisionado de la Policía Municipal de Luquillo; y Johanna Corchado, epidemióloga del municipio de Luquillo.

Salud destinó unas 8,000 vacunas de Janssen (Johnson & Johnson) para una serie de eventos de alcance a la comunidad dirigidos por la Guardia Nacional, explicó Torres. Para los Kioskos de Luquillo, se destinarán unas 1,000 vacunas, “pero si me hicieran falta más, las buscamos”, dijo Torres.

El coronel participó este lunes de una reunión en la concurrida zona, un punto de encuentro tanto de locales como de turistas, donde también estuvo el presidente de la Asociación de Kioskos de Luquillo, Ricardo Álvaro Torres, así como Johanna Corchado, epidemióloga del municipio.

“Ahora en Luquillo estamos en transmisión moderada (de COVID-19), así que no podemos bajar la guardia. Tenemos diferentes eventos para poder detectar casos y necesitamos hacer ese llamado a que las personas continúen vacunándose para nosotros poder atacar el covid de una manera proactiva con medidas salubristas”, expresó Corchado.

De acuerdo con la epidemióloga, en Luquillo alrededor de un 40% de la población tiene al menos una dosis de vacuna. Corchado indicó que en dicho municipio también ha observado una merma en personas acudiendo a vacunarse. “Te diría que no tan solo en vacuna, si no también a hacerse la prueba, se ha visto esa merma de personas, así que por eso es nuestro llamado”, apuntó.

Apoyo de los comerciantes

Álvaro, por su parte, manifestó que la Asociación apoya la iniciativa, sobre todo tomando en cuenta el aumento de tráfico de personas visitando los Kioskos, aún con la limitación en la capacidad de personas que pueden recibir en el interior de los establecimientos, como parte de las medidas ante el COVID-19. “Ha sido un incremento bastante notable, han venido muchos turistas, más de los que se reciben en un verano. Hemos pasado los parámetros que hemos tenido anteriormente”, destacó el portavoz de los operadores de los Kioskos. “Queremos evitar que haya mas contagios”, sostuvo Álvaro.

PUBLICIDAD

Como parte de la iniciativa para llegar a más sectores, la Guardia Nacional vacunó desde el pasado jueves hasta ayer en la Placita de Santurce y la Placita San Jose en el Viejo San Juan. Para esos eventos se destinaron 500 vacunas, pero el total de personas vacunadas fue de 337.

“Habíamos planificado para 500 vacunaciones”, manifestó Torres. No obstante, el coronel añadió que “estamos contentos con el número, sabemos que son personas que si no nos hubiésemos acercado, lo más seguro no llegaban a los centros a vacunarse”.

Específicamente, en la Placita de Santurce se vacunaron 289 personas, mientras en la Placita San José se inocularon 47 individuos. Torres recordó que tanto en esos eventos de vacunación como en los venideros esta semana, puede vacunase cualquier persona dentro de las edades autorizadas (mayores de 18 años, en el caso de la vacuna de Janssen), incluyendo residentes de la isla o visitantes.

“Las vacunas, según la iniciativa del presidente Joe Biden, pueden ser para personas de Puerto Rico o para personas que estén de visita en Puerto Rico, que traigan su identificación, que propiamente se identifiquen, se les va a estar vacunando”, sostuvo.