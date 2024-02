La incesante lucha de Linda Colón Reyes por convencer a Puerto Rico de que aquí hay pobreza

Habiéndose criado en Víctor Rojas, una comunidad en la periferia de lo que entonces se conocía como un arrabal, de caminos de tierra y poblada por familias de escasos recursos en Arecibo , a la socióloga Linda Colón Reyes , nadie tuvo que convencerla de que, en Puerto Rico, hay pobreza, y no poca.

Pero, cuando regresó a la isla, en 1976, luego de completar su grado doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, y empezó a trabajar en la Junta de Planificación , uno de sus jefes, quien era natural de Chile , le quiso hacer ver que, en Puerto Rico, no hay pobreza.

La lucha no ha concluido. Casi 50 años después de aquel momento, Colón Reyes continúa tratando de convencer a Puerto Rico de que aquí hay pobreza, y no de un nivel insignificante, ante la incredulidad de una sociedad que, por razones que no se pueden explicar, pero sí imaginar, se ha negado empecinadamente, desde mediados del siglo pasado, a reconocer que una sustancial parte de la población vive ahogada por carencias y estrechez.