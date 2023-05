Más de 332,000 personas han pasado por sus programas en 12 años y de sus filas han nacido más de 1,500 negocios, los cuales han creado más de 2,000 empleos. Pero, detrás de las cifras sobre los logros del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón, están las historias de quienes llegaron por curiosidad o en un momento de desesperación, los que desde el inicio tenían clara su intención de ser microempresarios y los que, en el camino, se dieron cuenta, poco a poco, de que podían crear su propio futuro.

“Esa es una manera digna de salir de la pobreza y ser autosuficiente”, resumió la exgobernadora Sila M. Calderón, presidenta de la Junta de Directores de la fundación que lleva su nombre.

El Centro para Puerto Rico se ha dedicado, desde 2009, a ofrecer capacitación empresarial e iniciativas de desarrollo comunitario. Es la continuidad, desde el tercer sector, de la labor que Calderón hizo desde el gobierno para atajar la pobreza y la desigualdad económica.

El proyecto emblema de su administración fue el Programa de Comunidades Especiales, un esfuerzo de política pública para promover la autogestión y mejorar la calidad de vida en comunidades desventajadas económicamente.

“Hay que trabajar con la pobreza, de adentro hacia afuera, con las personas que viven en ella, entenderlas, hacerlas entender que valen, que ellas pueden y eso solamente es a través de transmitir esa confianza y enseñar las prácticas de uno tener confianza en uno mismo”, insistió.

La exgobernadora Sila María Calderón. (Alejandro Granadillo)

El Centro para Puerto Rico ya ha desarrollado 13 programas distintos de capacitación empresarial, incubadoras de pequeños negocios, desarrollos de centros tecnológicos e iniciativas de desarrollo juvenil, entre otros. Mediante los programas de formación empresarial, voluntarios que son expertos en diversos sectores ofrecen talleres enfocados en mercadeo, comercialización, contabilidad, fianzas personales, desarrollo de marca y permisos, entre otros, detalló Calderón.

Consciente de la falta de una política pública coherente para atender la pobreza, Calderón apuntó a la necesidad de que el gobierno desarrolle un plan para el uso de los millones de dólares, no recurrentes, que recibirá el país en fondos federales a causa de las emergencias recientes, que tome en cuenta las desigualdades económicas.

“Hay que ver qué filosofía se desarrolla que sea el común denominador para la distribución de esos fondos con un objetivo. Yo creo que, entre menos dependencia haya y la persona pueda pararse por sus propios pies, más feliz es. La independencia trae mucha felicidad... Eso no tiene ver que con el status”, expresó.

Una empresa centrada en el bienestar

Quedarse sin empleo obligó a Carla Martis Vargas a mirar hacia la posibilidad de crear su propia empresa, pero, como madre soltera, no sabía cómo sería posible sostener económicamente su hogar y darse la oportunidad de crear algo desde cero.

Carla Martis Vargas. (Alejandro Granadillo)

Como terapista de masajes, la idea de crear un centro de bienestar holístico para ayudar a otros comenzó a formarse. Pero, una vez llegó al Centro para Puerto Rico a tomar los cursos de formación empresarial, se dio cuenta de que primero tenía que ayudarse a sí misma. Recibió los servicios de especialistas de la Universidad Carlos Albizu mientras tomaba los cursos.

“Yo tenía esta idea, pero estaba sola con mis tres hijos. Me enseñaban todas estas cosas y yo quería hacer tanto, pero, a la vez, decía ‘esto es imposible’. Pero las muchachas de la mentoría me decían, ‘es posible’”, recordó. “Mucho de lo que he logrado ha sido por la mentoría, porque yo no tenía a más nadie”, agregó.

Han sido muchos retos –como el cáncer que superó–, pero su empresa Bodhi, donde ofrece masaje terapéutico, terapias de energía y “coaching”, ha tomado vuelo y, de empezar con solo cinco clientes, la ampliación hacia un nuevo local ya está a la vuelta de la esquina.

Negocio que nació para sanar

Tras dos años de depresión posparto, Marilyn Cabezudo sabía que, por su bienestar y el de su familia, tenía que hacer algo diferente con su vida. En busca de opciones, llegó -tras escuchar un anuncio en radio- a tomar cursos de formación empresarial en el Centro para Puerto Rico. Pensó que podía hacer bizcochos, pero la vida le tendría otros planes.

Marilyn Cabezudo. (Alejandro Granadillo)

“Yo entré para salir de ese ahogamiento que yo tenía y entretenerme”, reconoció. “Aquí, en la Fundación, me dieron el poder para poder pararme y decir ‘yo estoy pasando por esto’. Y no solo me ayudaron, sino que también me dijeron ‘yo quiero que te desarrolles’”, añadió.

Cuando llegó su oportunidad de presentar una propuesta para participar en un bazar, se dio cuenta de que había demasiadas participantes haciendo bizcochos. Así que optó por ofrecer pan, ese pan de coco que hacía en las noches para su madre, quien no toleraba muchas comidas debido a una situación de salud. Su propuesta fue aceptada y, tras conseguir la ayuda de un amigo en una panadería para hornear suficientes panes, llegó al centro comercial donde sería el bazar, junto a su hijo mayor. Llevó unos 200 panes y se vendieron en dos horas.

“Yo dije, ‘Señor, aquí hay algo detrás de esto porque yo no soy panadera’. Creo que era todo la intención con lo que se estaba haciendo, que era pan para mi mamá, más la intención de yo sanarme de mi depresión. Después de ese día, ese mismo día, la directora del programa me dice, ‘inscribe el negocio’. Eso fue sábado; inscribí el negocio jueves”, relató sobre el nacimiento de Baby Blue Bread, en 2015. El nombre lo ideó porque su color favorito es el azul aqua, dijo, pero luego descubrió que “baby blues” es un término que se utiliza para describir la tristeza posparto.

“No te puedo decir que, en 2015, el negocio creció, comercialmente hablando, pero el negocio creció de 2018 para acá”, indicó, al recordar los retos que enfrentó para montar su empresa, debido a los problemas para obtener permisos y la compra de equipos, así como el paso de los huracanes, en 2017, y la pandemia en 2020.

Pero el crecimiento, desde entonces, ha sido sostenido. Baby Blue Bread actualmente distribuye su pan de coco y pan multigranos en 60 establecimientos, entre ellos, Walmart y los supermercados Plaza Loíza y Mr. Special, así como gasolineras y panaderías.

“Yo era una muchacha bien tímida. Considero que he crecido mucho y eso es porque la Fundación es un lugar de desarrollo de talentos. La gente no lo sabe, esto es un lugar de desarrollar talentos. No se trata de buscar cuáles son tus temores, es buscar lo que tú tienes realmente y, por eso, es que salimos todos llenos de brillo”, expresó Cabezudo.

Busca destacarse entre los demás

Cuando Ángel Santiago decidió montar su propio negocio de comidas, sabía que tenía un reto grande: cómo crear algo nuevo, cómo destacarse entre los clientes y ofrecer platos y servicios que los hicieran regresar.

Ángel Santiago. (Alejandro Granadillo)

La estrategia la aprendió en los cursos de formación empresarial del Centro para Puerto Rico. Hizo un estudio de mercado, buscó información sobre dónde se ubicaría y quiénes serían su competencia. Cuando llegó al Centro, en 2018, era empleado en una empresa de la industria de alimentos, pero esta cerró en 2020 y los cursos que estaba tomando serían la clave para el surgimiento de su negocio, El Arepón.

“Yo llegué sin ninguna visión de hacer un negocio, fue ‘me gusta aprender, soy presenta’o’”, recordó. “Aquí, aprendí lo que es marca, lo que es contabilidad, lo que (es mercadeo por) redes sociales. El apoyo, gracias a ellos, subí bastante el negocio”, agregó.

Su negocio se especializa en arepas venezolanas con fusión puertorriqueña. Abrió en 2021 su “food truck” en Río Grande, donde estuvo un año y medio antes de reubicarse en Bayamón, en la avenida Lomas Verdes. Allí, tiene dos empleados. “Aquí, te enseñan a que tú entres con una idea que sea distinta, no están buscando que sea repetitivo y eso fue lo que me llevó, a mí, a buscar un concepto que no estuviera saturado, que fuera costo efectivo, fácil. Todos estos detalles me llevaron a donde estoy hoy”, aseguró Santiago.

Un hogar que nació de una gran tristeza

Isidra Martínez lamenta que no pudo estar con su madre cuando esta murió, en 2011, en República Dominicana. No pudo acompañarla en sus últimos días. Pero, el lamento no la derrotó, sino que la inspiró para estar ahí para otros.

Isidra Martínez. (Alejandro Granadillo)

“Después del fallecimiento de ella, yo decidí que iba a poner un centro de cuido para poderle dar ese cariño a los viejitos que sus hijos no pueden atender”, relató Martínez sobre cómo surgió Casa Hogar Victoria, ubicado en Río Piedras. Un anuncio que vio en una farmacia la llevó hasta el Centro para Puerto Rico, en febrero de 2015, para tomar el curso de capacitación empresarial y, en octubre de ese mismo año, abrió su hogar con una sola participante.

Hoy día, ya cuenta con 26, lleno a capacidad. “Me la pusieron difícil primero”, indicó sobre los trámites iniciales ante agencias gubernamentales. Un supuesto gestor le cobró $800 para ayudarla, pero la timó. “Pero aquí, en el Centro, me guiaron hasta lo último. Bueno, que todavía no me sueltan”, expresó sobre el acompañamiento y la asesoría que ha recibido en la Fundación, incluso, con ayudas para sus participantes tras desastres naturales.

Una barbería con espacio para más

Eric Rodríguez llegó al programa de formación empresarial del Centro para Puerto Rico a insistencia de su esposa, quien sabía de su deseo de tener su propio negocio. A ella, también acredita haberse graduado y, ahora, tener un exitoso negocio de barbería en Fajardo.

Eric Rodríguez. (Alejandro Granadillo)

“Hubo un tiempo en que dije ‘no puedo más’. Le dije a mi esposa, ‘no puedo’, pero ella me impulsó, me impulsó, me impulsó hasta que pude lograr terminar. Es que era mucha información en poco tiempo”, relató.

Completar el curso de formación empresarial le dio las herramientas para llevar la contabilidad del negocio y aprender de mercadeo, útiles estrategias que le sirvieron para salir adelante cuando el huracán María, en 2017, causó daños en su casa y barbería y trabajó, por meses, desde una acera en Fajardo, promocionándose en la calle y redes sociales.

Ahora, se mudó y está por inaugurar su nuevo local, bajo el nombre EMA Concept. Allí, no tan solo tendrá su barbería, sino que separó tres espacios desde los cuales otros microempresarios operarán sus negocios de venta de tenis, equipo celular y fotografía.

“Les estoy dando la oportunidad a ellos porque son empresarios también que están empezando. A la misma vez, damos de lo aprendido en la Fundación, en la medida que ayudamos a otros, a que ellos también puedan subir, usamos las experiencias, los conocimientos que tú has adquirido para ayudar a otros”, expresó Rodríguez.

Joyería que lleva un mensaje especial

En un momento oscuro de su vida, cuando se encontró sola con sus dos hijas y sin opciones más que regresar a casa de su madre, sin empleo y con poco dinero, Katherine Ciriacruz Rosa vio el curso de formación empresarial del Centro para Puerto Rico como poco más que una distracción.

Katherine Ciriacruz Rosa. (Alejandro Granadillo)

“En pedazos, como yo estaba, es que una amiga me habla de la Fundación y me insiste. Yo no quería venir porque yo no estaba muy bien, pero la Fundación llega al pueblo de Humacao y tomé los cursos allí, cerca de casa”, narró. Sin embargo, esas horas que pasó tomando los cursos hicieron que decidiera apostar a “unas cositas que yo sabía hacer”, que era el diseño de bisutería.

“Yo no tenía nada, ni un peso en mi cartera, y así fue que la Fundación llega a mi vida. Yo tengo mi casa gracias a la Fundación... Yo tengo mi propio negocio”, relató la propietaria de Ocean Blessedart. Con sus prendas, hechas a mano, ha podido tocar vidas, asegura. Cada artículo lleva consigo un mensaje positivo y algunas las diseña tras una consulta con el o la clienta, lo que permite personalizar el mensaje. “Yo le debo a la Fundación todo, es una bendición para mi vida. Yo llegué a la fundación en el 2015 y aún no me sueltan”, expresó, al narrar cómo participa en ferias y bazares a invitación de la entidad.

Obsesión con la parcha

Con una finca en Toa Baja y un interés en Artes Culinarias, Carmen Umpierre sabía que su futuro estaría atado a la tierra y sus frutos. Más que nada, a la parcha, una fruta que capturó su atención debido a su versatilidad y a que se dejó de cultivar de forma comercial en la isla.

Carmen Umpierre. (Alejandro Granadillo)

“Passion Lovers es una empresa familiar dedicada al cultivo de la parcha como materia prima y a la elaboración de productos a base de ella, entre ellos, tenemos salsas y tenemos postres. Uno de los productos más solicitados es el ‘mousse’ de parcha, tenemos la mermelada de papaya con parcha y, el último producto, por ser apicultura, tenemos la miel de parcha”, narró.

Cuando decidió cambiar su jardín por un huerto, comenzó a estudiar Artes Culinarias en 2010. “Tenía a mis profesores locos porque a todo siempre le ponía la parcha”, contó. Pero, fue así como desarrolló sus conocimientos y, de empezar a usar solo el 25% de una fruta, ahora la utiliza completa: de la pulpa, hacen postres, piques y salsas; de la cáscara, hacen casquitos de parcha; y las pepitas terminan usadas para empanar pescados.

En el Centro para Puerto Rico, le ayudaron a especializarse y florecer en su nicho. “Me frenaron, pero con propósito. Uno como chef quiere hacer mil cosas, inventa, pero, a través del Centro para Puerto Rico, me dijeron ‘si lo tuyo es la parcha, enfócate en la parcha’”, recordó.

Desarrollar su Finca Noa tomó 10 años, donde también siembran otros productos e impulsan la participación de las mujeres en la agricultura.

“A través del Centro, pudimos establecer alianzas, formalizar la empresa y delinear estrategias, a dónde nos dirigíamos, a dónde íbamos a marcar ese mercado y cuál era nuestro nicho real. Y aquí estamos, Passion Lovers”, sostuvo.