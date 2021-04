Eliz A. Robles Cruz aún recuerda con ilusión aquella primera vez que pisó la casa de Boys & Girls Club de Carolina hace siete años. Entonces, era una niña tímida y siempre a la defensiva como resultado del acoso escolar del que era víctima.

Hoy, es muy poco lo que queda de aquella pequeña “rebelde” que se ha convertido en una joven madura, segura y con metas claras para su futuro. “He crecido, he madurado, he encontrado esa chispa que hace a Eliz, Eliz”, contó.

“No puedo estar más orgullosa y agradecida”, añadió.

Eliz, quien actualmente cursa estudios en el taller de asistente administrativo de la escuela vocacional Carlos F. Daniels, en Carolina, fue seleccionada como “Joven del Año 2021” de la organización, reconocimiento que distingue el liderazgo de participantes destacados por sus contribuciones a su familia, la escuela y la comunidad.

“Es algo que siempre había soñado”, confesó Eliz, quien fue elegida entre un grupo de otros nueve jóvenes. “Yo no pensé que iba a ganar... y, de momento, escucho mi nombre y lo primero que hice fue gritar y después comencé a llorar porque no me la creía”, recordó Eliz, vecina de Villa Fontana y amante del teatro y la literatura.

PUBLICIDAD

Por este año, Eliz se convierte en la portavoz oficial de la organización. En agenda, tiene un proyecto para impactar las comunidades de Boys & Girls Club a través de sus 11 centros. No solo quiere compartir su historia, sino también la de los otros jóvenes candidatos.

Reconoce que, tal y como ha sido su experiencia, el encierro y los cambios en los patrones de socialización, producto de la pandemia de COVID-19, han resultado ser un desafío emocional para sus pares.

“La verdad es que fue un breakdown. Yo me desvié literalmente, no salía de mi cuarto, me sentía tan mal mental y emocionalmente que no quería salir de mi cuarto y no quería hacer nada”, compartió la joven de 16 años sobre lo que le provocó las medidas de distanciamiento social para evitar contagios con COVID-19.

Poco a poco, añadió, logró superar sus emociones. “Mis amigos me ayudaron y fueron ese soporte durante todo este tiempo... los líderes también me fueron ayudando poco a poco”, contó.

Eliz indicó que "lo que quiero es que no seamos juzgados por ser quienes somos, que no seamos juzgados ni por el color de piel, ni por nuestra religión, ni por buscar un trabajo justo... todos valemos por igual".

“Siento que, con las historias de mis compañeros y la mía, podemos motivar a otros jóvenes a seguir adelante, a seguir luchando y llevarles el mensaje de que nada es imposible”, señaló.

Dijo que le gustaría visitar primero la casa club de Vieques por los retos particulares que ha vivido y continúa enfrentando la comunidad con el servicio de transporte marítimo.

Iris Valenzuela, líder postsecundaria de Boys & Girls Club, conoció a Eliz hace dos años, tiempo en el que ha sido testigo de su transformación y de la nobleza de su corazón.

PUBLICIDAD

“Desde que la conocí, vi el potencial, una persona que siempre defiende los derechos de los demás, siempre buscó esa área de mejorar, de buscar soluciones a situaciones”, dijo la trabajadora social.

Describió a Eliz como una persona receptiva, siempre dispuesta, empática y comprometida con sus responsabilidades. “Trabajar con Eliz me ha ayudado como profesional y como persona porque hay veces que tenemos sueños o metas y las dejamos en pausa... y yo escucharla decir: ‘Desde que llegué quise ser Joven del Año”’, me afirma que esa visualización o esas ganas uno no las puede perder”, expresó Valenzuela.

El liderazgo de Eliz en la organización incluye el desarrollo, junto a otros participantes, de un proyecto que ha denominado “Lucha Contra los Estereotipos” (LES), dirigido a eliminar los estereotipos sociales.

La joven añadió que le gustaría visitar primero la casa club de Vieques por los retos particulares que ha vivido y continúa enfrentando la comunidad con el servicio de transporte marítimo.

Por este año, como parte del programa Keystone Club, Eliz tiene en agenda abordar temas relacionados con la comunidad LGBTT, el racismo y la equidad social. “Lo que quiero es que no seamos juzgados por ser quienes somos, que no seamos juzgados ni por el color de piel, ni por nuestra religión, ni por buscar un trabajo justo... todos valemos por igual”, dijo.

Fue esa lucha por la equidad social uno de los principales componentes del discurso que ofreció ante el jurado que la seleccionó como la nueva embajadora. “Merecemos una buena educación, un buen trabajo y un salario justo, no importa si venimos de un residencial o de un seno acomodado”, expuso.

Antes de este proyecto, Eliz trabajó en la iniciativa “La otra cara del bullying”, en la que colaboró con el diseño del libreto para un cortometraje que, como resultado de la pandemia, no ha podido ser presentado.

PUBLICIDAD

Contó que quiere ser abogada criminalista, un rol a través del cual, además de ofrecer apoyo legal, busca identificar y analizar las posibles razones que llevaron a los imputados por el camino equivocado. “Muchas veces han tenido un mal pasado o algún trastorno psicológico que ellos mismos no pueden identificar”, concluyó la joven integrante del programa.