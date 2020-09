Por segunda ocasión en menos de un mes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha solicitado información al gobierno de Wanda Vázquez Garced para que detalle el impacto fiscal de tres leyes aprobadas recientemente que expanden los beneficios de retiro a los empleados públicos.

La JSF insiste en conocer si las medidas son factibles económicamente ahora y a largo plazo.

La ley 80-2020 establecería un Programa de Retiro Incentivado para empleados que entraron al gobierno bajo las leyes 447-1951 y Ley 1-1990 al incrementar los porcentajes que recibirían al pensionarse. Mientras, la Ley 81-2020 incrementa las pensiones futuras de policías, bomberos y Oficiales de Custodia. De la misma forma, la Ley 82-2020 les permite a los maestros autorizar que se les destine el balance o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado.

En una declaración sin firma colgada en su página de internet hoy, la JSF sostiene que el Gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado concienzudamente el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas.

“La Junta de Supervisión continúa teniendo serias preocupaciones sobre esta legislación. Nuestro propio análisis muestra que estas leyes crearán costos enormes e inasequibles, a largo plazo, para el Gobierno. No obstante, seguiremos trabajando con el Gobierno y analizando la información que ha provisto, así como la información adicional que esperamos nos proveerá durante esta semana. La Junta de Supervisión anticipaba poder resolver sus preocupaciones sobre la factibilidad de estas leyes lo antes posible, ya que hemos recibido muchos correos electrónicos y mensajes de empleados públicos que piensan planificar para su retiro a la luz de estos estatutos. Esos empleados merecen un grado de certidumbre que no se puede proveer sin un análisis apropiado sobre el costo y viabilidad de estos decretos”, lee la declaración del ente fiscal.

No es la primera vez que el ente fiscal se expresa en torno a estas leyes. El pasado 5 de septiembre, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, acusó al gobierno de aprobar las tres leyes sin un análisis correcto y con la aparente intención de engañar a la ciudadanía.

Jaresko publicó en dicha fecha una declaración a nombre de la JSF en que advertía sobre las preocupaciones que el ente fiscal había recibido de ciudadanos particulares.

La ejecutiva de la JSF sostuvo que el ente fiscal, que pretende recortar en hasta 10% las pensiones de miles de jubilados, escucha las preocupaciones de la ciudadanía sobre el tema del retiro, mientras se analiza el efecto de las leyes aprobadas.

“Las promesas hechas al pueblo deben ser cumplidas. Décadas de incrementos en beneficios de retiro, mala administración de las finanzas públicas, falta de fondos y tomar prestado a costa de las pensiones, han dejado a los sistemas de retiro prácticamente sin dinero. La JSF y el Gobierno deben asegurarse de que no se repitan tales errores y que no se engañe al pueblo de Puerto Rico. Es hora de dejar atrás las prácticas irresponsables del pasado; hay que hablarle claro a la gente y dejar los discursos que son ajenos a la realidad y que no tienen otro efecto que lastimar a aquellos que desean un retiro digno”, sostuvo Jaresko el 5 de septiembre.

Y hoy la JSF agregó: “La historia de legislar aumentos en los beneficios de retiro, que han probado ser inasequibles o simplemente no eran financiados adecuadamente, representa una de las causas principales de que exista hoy un sistema de retiro prácticamente sin fondos”.