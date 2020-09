La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, dijo que su organismo está dispuesto para reunirse integrantes de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para que “podamos entender mejor y posiblemente asistir” a la agrupación.

La carta de Jaresko llega luego que Miguel Rivera Trinidad, presidente de la Local 555 de la American Federation of Musicians of United States and Canada (AFL-CIO), unión que representa a los músicos de la OSPR, denunciara la pasada semana que los reportes económicos de la JSF colocaban a la agrupación en su peor momento.

En una carta fechada ayer, Jaresko le indicó a Rivera Trinidad que el presupuesto asignado a la Sinfónica para este año fiscal, y que asciende a $720,000, se mantuvo intacto al comparar con el presupuesto del pasado año fiscal. También hizo notar que la JSF no ha recibido petición alguna por parte del gobierno para que se ajuste la asignación presupuestaria.

PUBLICIDAD

El 16 de septiembre, miembros de la Sinfónica ofrecieron una conferencia virtual sobre los retos que enfrenta la organización.

“Por razones que todos sabemos, nuestra orquesta ha sufrido los recortes de presupuesto por la JSF y por la crisis. Básicamente los últimos ocho años se ha reducido a la mitad nuestro presupuesto y esto afecta grandemente a calidad de la orquesta. Por otro lado, los desastres naturales como los huracanes, terremotos y la pandemia han impedido que podamos hacer conciertos, que a pesar de que son económicos, siempre nos han ayudado a devengar ingresos”, expresó entonces Rivera Trinidad.

Rivera Trinidad denunció que en el año fiscal que comenzó el 1 de julio de 2019 la Orquesta Sinfónica sufrió un recorte en su presupuesto de $1.3 millones.