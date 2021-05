Luego de que la jueza Geisa Marrero le impuso una fianza de $3,500 a Jensen Medina Cardona tras encontrarle causa para arresto por falsificar una licencia de conducir, Nitza Ríos, la madre de Arellys Mercado Ríos, aseguró este jueves que “eso es una fianza demasiada de pequeña para las cosas que él ha hecho”.

Medina Cardona, acusado de asesinar a Mercado Ríos en 2019 en Villa Marina, en Fajardo, ahora también enfrenta cargos por violentar el Artículo 215 del Código Penal (Falsificación de Licencia). Como prestó la fianza, permanece en libertad bajo supervisión electrónica.

“Considero que no es justo (la fianza) porque no está demostrando que es una persona que cumple con las leyes básicas y los reglamentos básicos de vivir en un sistema comunitario como lo es las leyes de tránsito. O sea, que no está demostrando ser un ciudadano responsable”, expresó Ríos a su llegada al Tribunal de Fajardo para el duodécimo día del juicio contra Medina Cardona.

El Nuevo Día supo que el Departamento de Justicia presentará una moción ante el Tribunal de Fajardo para solicitar un aumento de fianza por entender que la impuesta esta tarde no es cónsona con la evidencia que demuestra que Medina Cardona le mintió al Estado con documentos falsos.

Ante eso, Ríos se mostró esperanzada en que la fianza aumente y denunció que la decisión de Marrero envía un mensaje erróneo a los ciudadanos.

“Yo espero que esto tenga otro final porque le estaríamos enviando un mensaje a los ciudadanos de que pueden guiar por ahí sin licencia fatula, pueden faltarle a las leyes de tránsito y seguir como si nada. O sea, que no es un buen mensaje, especialmente para la juventud”, subrayó a El Nuevo Día.

Medina Cardona enfrentará una vista preliminar por la nueva acusación en su contra el miércoles, 26 de mayo.

El acusado acumula $2,370 en multas por infracciones de tránsito que no ha pagado, según documentos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en poder de este medio con fecha de actualización del 13 de abril de 2021.