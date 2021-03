Aunque la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) permite que las personas vacunadas completamente contra el COVID-19 puedan interactuar entre sí sin mascarillas ni distanciamiento social en espacios cerrados, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, advirtió este lunes que las nuevas normas no son para hacer fiestas o grandes reuniones entre inmunizados.

El médico reconoció que le preocupa que la nueva guía se malinterprete y redunde en conductas que propiecen mayores contagios del virus.

“Hay que tener cuidado porque las nuevas guías no dicen que usted puede ir por ahí reuniéndose. Establece que usted puede estar con una cantidad limitada de personas que estén vacunadas completamente. No es una fiesta ni en una reunión gigante, es en actividades limitadas”, estableció el doctor.

De acuerdo con los CDC, una persona se considera completamente vacunada dos semanas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, en el caso de las inyecciones de Pfizer y Moderna. Lo mismo aplica para la vacuna de Jhonson & Johnson, pues una persona se considera completamente vacunada luego de dos semanas de recibir la única dosis de esta inyección.

La guía establece que estas personas pueden visitar a otras inmunizadas sin usar macarillas ni distanciamiento físico en espacios interiores, así como visitar a personas de un solo hogar que tienen un riesgo bajo de contraer el virus. También podrán abstenerse de realizar cuarentena luego de que hayan estado expuestos al virus, pero solo si son asintomáticos.

Asimismo, establece que los ciudadanos deben cubrirse la boca y nariz cuando estén en público y compartiendo con personas que no hayan recibido la inyección.

“Lo que dice (la guía) es que el abuelo pueda visitar a los nietos y ese tipo de cosas”, resaltó Ramos.

El documento establece que las reuniones pequeñas representan un riesgo mínimo para las personas vacunadas, mientras que los encuentros presenciales medianos o grandes, así como los que incluyen a personas no vacunadas, aumentan el riesgo de transmisión del virus.

Riesgo de transmisión del COVID-19 entre personas vacunadas, según los CDC.

El doctor Fernando Cabanillas indicó que, aunque los ciudadanos deben tener cuidado con los encuentros grandes entre personas completamente vacunadas, no ve un riesgo mayor de transmisión independientemente del tamaño de la reunión.

No obstante, recordó que ninguna de las vacunas aprobadas por la Agencia federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) es 100% efectiva.

“Esto se debió haber hecho hace tiempo porque no hay razón para que las personas que están vacunadas no puedan estar juntas aún dentro de un área cubierta, porque las probabilidades de que yo le vaya a pegar coronavirus a otra persona que está vacunada es relativamente bajo”, explicó. “No veo problemas con eso (las reuniones) siempre y cuando todos los que estén en la reunión estén vacunados”.

Cabanillas sí se mostró preocupado, luego de que los funcionarios federales no hicieron énfasis en las personas que están vacunadas, pero que no están protegidas del virus. Detalló que trabaja en un estudio en el Hospital Auxilio Mutuo para identificar a pacientes de cáncer que toman el medicamento Rituxan y que posiblemente no han creado inmunidad pese a estar completamente vacunados.

De acuerdo con Mayo Clinic, el Rituxan es un anticuerpo monoclonal que ayuda al sistema inmunológico a destruir las células cancerosas.

“Hemos encontrado que algunos pacientes, específicamente los que están usando Rituxan, especialmente si lo ha recibido hace menos de un año, prácticamente ninguno de ellos está reaccionando contra el virus”, sostuvo.

Sobre si la nueva guía de los CDC representa el comienzo de una transición hacia una nueva normalidad, Cabanillas señaló que esto responde a la demanda de diferentes grupos sociales por comenzar a tener mayores libertades.

“Hay muchas personas que no pueden ver a los nietos y se están deprimiendo. Hay mucha gente que ha sido víctima de depresión en este período de pandemia por no poder tener una relación normal con su pariente y creo que tomaron eso en consideración”, resaltó.

Mientras, Ramos consideró que la guía de los CDC es una respuesta a la presión política que rodea a las agencias de salud de Estados Unidos por parte de grupos económicos.

“Yo creo que hay mucha presión y muchos estados quitando las restricciones y mucha presión para que el CDC sacara recomendaciones. Yo creo que están respondiente a la presión política, más que a la recomendación científica. Ciertamente, se debió esperar a tener el 70% de vacunación, pero hay mucha presión política”, acotó.

Cuestionado sobre si la guía fue emitida a destiempo, Ramos dijo que no, pues, a su juicio, los científicos “no dicen nada irrazonable”.

“El problema es que la gente interprete lo que quiere interpretar”, advirtió.