La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) radicó una querella contra el alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla, por, presuntamente, contratar en tres ocasiones al hijo de su ayudante especial.

Según la dependencia, el ejecutivo municipal suscribió tres contratos con Ángel Negrón Reyes, entre el 5 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, por servicios de conductor de vehículo liviano. El contratista es hijo, según la OEG, de la ayudante especial del alcalde, Zoraida Reyes Díaz.

“El querellado (García Padilla) aún existiendo la relación de parentezco entre la señora Reyes Díaz, ayudante especial, y el señor Negrón Reyes, y del evidente interés pecunario de este en los contratos otorgados, aprobó y firmó los mismos en el ejercicio de los poderes inherentes a su cargo”, argumentaron los abogados de la OEG en la querella.

PUBLICIDAD

Lee la querella contra Juan Carlos García Padilla:

Además, la dependencia alegó que el alcalde nunca acudió a la OEG para solicitar una autorización previa a la contratación de Negrón Reyes.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con el alcalde, pero, en su lugar, recibió declaraciones escritas de su parte.

“He estado más de 20 años como alcalde de Coamo y jamás he utilizado mi puesto para beneficio personal ni para ningún miembro de mi familia, más allá de recibir un salario por el cual trabajo. Estoy en mi pueblo para servir y no he recibido beneficio directo ni indirecto alguno. Tampoco he permitido la malsana práctica del nepotismo en el Municipio. La Oficina de Ética Gubernamental, en una coyuntura donde se le cuestiona su eficacia radicó una querella pobremente concebida en ánimo de cubrir su inacción en los casos de corrupción que han salido recientemente a la luz pública por la intervención del gobierno federal”, manifestó García Padilla en las declaraciones enviadas a este periódico.

“Nos vamos a defender de las imputaciones y estamos confiados en que prevaleceremos”, añadió.

El ejecutivo municipal aludió así a los recientes arrestos por corrupción que realizó el Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) contra los exalcaldes Ángel Pérez Otero y Félix “el Cano” Delgado. Tanto la OEG como el Departamento de Justicia fueron cuestionados por actuar luego de que el gobierno federal interviene en esquemas de corrupción.

Como remedio para las infracciones éticas imputadas, la OEG solicitó que se le imponga al alcalde una multa de hasta $20,000 por cada señalamiento.

García Padilla, según el documento de la OEG, tiene 20 días para responder a los señalamientos éticos imputados en su contra.