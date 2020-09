El pasado 13 de marzo, hace justo seis meses, Puerto Rico entró en pánico con la confirmación de los primeros tres casos de COVID-19 en la isla.

Fue un resultado esperado como consecuencia de la pandemia que azota fuerte a nivel mundial desde finales de 2019, cuando el coronavirus SARS-CoV-2 surgió en China. Hasta entonces, los esfuerzos del gobierno local por tratar de evitar que la propagación se saliera de control habían sido tímidos, pero cobraron fuerza a partir del anuncio.

Un toque de queda, cierres y reaperturas del sector económico, y la clausura y transformación de otras actividades -como las escuelas y universidades que continúan dando clases de forma virtual-, han sido algunas de las medidas impuestas por la administración de turno.

Por otro lado, la escasez de pruebas diagnósticas, la falta de estadísticas actualizadas, la tardanza en armar y correr un sistema de rastreo de casos y la doble renuncia del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, en marzo, cuando los casos comenzaban a asomar, son algunos retos enfrentados.

“El primer desacierto fue pensar que a Puerto Rico no llegaría el COVID-19 porque no habían vuelos directos de China, (cuando) el virus continúa el viaje con el paciente y no se queda en el país donde hace escala el avión”, denunció el doctor Fernando Cabanillas, quien, hace seis meses, luchó para que a un paciente suyo le realizaran la prueba del virus. La muestra dio positivo y el paciente murió.

En un análisis sobre el efecto de la pandemia en Puerto Rico, varios expertos identificaron algunos logros y errores en el camino. El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, mencionó que una falla ha sido cómo la salud de muchos se ha deteriorado por no acudir a recibir servicios médicos por temor a contagiarse.

“Vienen menos pacientes, pero más complicados”, dijo, al resaltar que han aumentado las admisiones a unidades de cuidado intensivo.

La situación, advirtió el doctor Miguel Colón, ha causado también el agotamiento físico y mental de los proveedores de la salud, así como la preocupación constante por la posibilidad de contagiarse.

Además, el infectólogo advirtió que la baja en el censo de hospitalizaciones ha causado el desempleo de muchos proveedores, mientras las facturaciones han bajado por la reducción en los servicios.

Sube y baja

Para el doctor Cabanillas, uno de los mayores aciertos ha sido la imposición de medidas para tratar de controlar la transmisión del virus.

“La gobernadora (Wanda Vázquez Garced) fue pionera en requerir el uso de mascarillas por ley y en imponer una cuarentena general en toda la isla. Esto tuvo un impacto importante en el control de esta enfermedad”, dijo el director médico de Auxilio Centro de Cáncer.

El doctor Juan Carlos Reyes, miembro del Grupo Asesor Médico -recién disuelto-, coincidió al recordar cómo la gobernadora declaró un estado de emergencia un día antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, resaltó cómo las primeras órdenes ejecutivas para tratar de mitigar la propagación del virus fueron clave en mantener los casos y muertes bajo control entre abril y parte de junio.

“El 21 de mayo, con (el anuncio de) la fase 2 de la reapertura (del sector económico), comenzaron los desaciertos”, lamentó el epidemiólogo.

Los casos y las muertes, dijo, aumentaron y se reflejaron picos, entre estos, uno el 13 de julio y otro el 4 de agosto. La aglomeración de personas en fines de semana con días feriados, además de las dos primarias de agosto, aumentaron los contagios, sostuvo.

Falta de integración y coordinación en los tres sistemas de vigilancia y rastreo que existen (Departamento de Salud, los municipios y hogares de envejecientes) ha sido uno de los mayores problemas, dijo.

“El caso clave fue el del médico de Panamá. Eso cambió la historia (de los contagios en el país) porque nos cogió sin unos preparativos ni un sistema de rastreo”, dijo el doctor Luis Nieves Garrastegui sobre el médico panameño que visitó la isla, en marzo, para asistir a varios eventos masivos y, luego, trascendió que estaba contagiado y murió por COVID-19.

Según el neumólogo, el “lockdown” de marzo fue efectivo, pero se empañó luego por la falta de coordinación en la reapertura, fallas en el sistema de rastreo de casos y recopilación de estadísticas.

“Esto influyó mucho en el diario vivir del paciente”, dijo, al coincidir en el deterioro de la salud de la población, especialmente los de enfermedades crónicas.

Por su parte, el doctor Heriberto Marín, catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), advirtió que las medidas y el cierre impuesto por el gobierno, aún con sus defectos, tuvieron un impacto positivo sobre la economía del país. El beneficio, indicó el economista, es el valor humano y económico de las vidas salvadas.

"Hemos logrado salvar cientos de vidas y es crucial incorporar esto dentro del cálculo económico para poder medir el impacto total y real de la pandemia y tomar decisiones más racionales y sabias, dijo.

Efecto inmediato

Aunque la población mundial se ha afectado con esta situación, ha habido variaciones acorde a la responsabilidad de los gobiernos y cooperación de la ciudadanía, aseguró la demógrafa Judith Rodríguez. El mayor peso, dijo, lo han tenido países con más densidad poblacional, así como los que tienen familias con menos hijos y más envejecientes, como ocurre aquí.

“Esto va a afectar la natalidad aún más y vamos a tener menos matrimonios en Puerto Rico. También, va a haber un impacto grande en cómo los niños socializan, comparten y establecen relaciones afectivas”, sostuvo, al anticipar que también aumentará la pobreza.

Rodríguez aseguró que, de igual forma, se impactará la migración con el regreso de puertorriqueños que habían buscado oportunidades de trabajo en el exterior y han quedado desempleados.

Para el doctor Julio Santana, rector de la Universidad Albizu, a seis meses de la pandemia en Puerto Rico, destaca la existencia de un sistema de salud desarticulado y politizado, con falta de personal clave y sin un plan de prevención para proteger la salud del pueblo. También, advirtió la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológica centralizado y fortalecido. La respuesta, sostuvo, ha surgido de abajo hacia arriba, con los municipios respondiendo a la identificación y rastreo de casos, así como de brotes comunitarios.

Santana lamentó, además, que el Grupo Asesor Médico no incluyera a un sicólogo entre sus integrantes para ayudar en la orientación comunitaria, así como en la creación de campañas de prevención y promoción de la salud que impulsen y expliquen la necesidad de cambios de comportamiento en la población.

Entre los desaciertos, el sicólogo mencionó cómo los mismos líderes políticos han fallado en el cumplimiento de las medidas de prevención del virus y se han contagiado, además de cómo se ha llevado un mensaje a la población inconsistente y de regaño, en lugar de apelando a la resiliencia y empatía social.

Además, señaló cómo la presión por reabrir falló por la falta de supervisión y fiscalización, así como por no estar apoyada en datos científicos.

A futuro

De cara al futuro, el doctor Reyes recomendó que las órdenes ejecutivas duren 21 días, no 14, para ver su efecto; que Salud tenga una estructura permanente para responder a emergencias y que se fortalezca la Oficina de Epidemiología.

También, urgió a una mejoría en la comunicación pública de este tema y a que se haga una campaña de promoción de salud que enfatice en la prevención. El doctor Nieves Garrastegui coincidió en la necesidad de una campaña masiva de información que invite al cambio de conductas y contrarreste los mitos de este virus con datos correctos.

Para el doctor Ramos, el énfasis debe estar en lograr la reapertura de las escuelas para que puedan reanudar las clases presenciales. Esto se logra en gran parte, reiteró, con la responsabilidad ciudadana de respetar las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y lavado de manos.

El doctor Cabanillas urgió a la población a vacunarse contra la influenza para evitar el doble contagio con COVID-19.

“Tenemos que aprender a vivir con el virus”, concluyó Reyes, quien subrayó que la vacuna contra este virus debería estar disponible para el año que viene.