El Negociado de la Policía de Puerto Rico inició hoy, lunes, una serie de bloqueos en las carreteras alrededor de la isla que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2020, a modo de refuerzo a las nuevas restricciones implantadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced mediante orden ejecutiva para combatir el COVID-19.

El comisionado Henry Escalera dijo a El Nuevo Día que con los bloqueos se busca “tener mayor visibilidad” en cuanto al cumplimiento de las medidas ordenadas por el gobierno y otras posibles situaciones que puedan surgir en el contexto de las festividades navideñas, como conductores en estado de embriaguez.

Escalera sostuvo que los bloqueos no cancelarán otras acciones que la Uniformada implementará para velar por el cumplimiento de lo instruido mediante la Orden Ejecutiva 2020-087. “Va a haber intervenciones con negocios, con ciudadanos que no estén cumpliendo”, afirmó.

La Policía informó que los bloqueos se realizaran en las 13 áreas policiacas, de acuerdo con el plan de trabajo establecido junto con la Comandancia de la Policía Municipal. “Estaremos bien atentos a cualquier violación y observaremos, por ejemplo, que si las personas que van a bordo de un vehículo no son parte del mismo núcleo familiar, deben estar utilizando mascarillas”, indicó el director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, Elvis Zeno.

El teniente explicó a este medio que el conductor del vehículo deberá demostrarle al agente que las demás personas a bordo son del mismo núcleo familiar, utilizando, por ejemplo, las identificaciones de los individuos.

“Vamos a evaluar cada caso en particular”, manifestó. “Si tenemos alguna duda, se le daría el beneficio de la duda al infractor”. La Policía también puede emitir la multa correspondiente y a ellos (los presuntos infractores) les corresponde a través del recurso de revisión demostrar que son del mismo núcleo familiar”, apuntó.

Los bloqueos -medida que la Uniformada no ejecutaba desde febrero- comenzaron ayer, domingo, a partir de las 4:00 de la tarde en el área Aguadilla, Juncos y Trujillo Alto, y continúan hoy en los municipios que comprenden las áreas de Fajardo, Ponce y Utuado.

La pandemia también sigue afectando a la Uniformada. Hasta ayer, había 319 agentes diagnosticados con COVID-19 y 694 en cuarentena. “Tenemos el personal para seguir apoyando la orden ejecutiva, pero siempre haciendo un llamado a la ciudadanía de que esto es un esfuerzo de cada ciudadano”, enfatizó.

Desde anoche, además, comenzó a sonar nuevamente la alarma del toque de queda, a través del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS, en inglés), tal cual lo había anunciado la gobernadora.

“Vuelve la alarma, porque aunque la gente no lo vea de esa manera, la gente decía ‘me tengo que ir. Sonó la alarma, es el toque de queda. [...] Es un recordatorio. No es en ánimo de molestar a nadie”, expuso Vázquez en una entrevista radial.

Prioridad la distribución de la vacuna

Por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general José Reyes, reiteró que dicho cuerpo continuará apoyando a la Policía en el seguimiento y cumplimiento de la ciudadanía y los comercios con las medidas de salubridad, como el uso de la mascarilla, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones de las personas, así como observar porque se cumpla con el toque de queda.

Reyes indicó que activó a sobre 270 efectivos que realizarán las labores.

“La necesidad y el apoyo lo dicta la Policía, según nos indica a través de sus trece regiones”, expresó. Reyes añadió que los efectivos de la Guardia Nacional no son parte de la nueva iniciativa de bloqueos de la Uniformada. “La Guardia Nacional no está autorizada a ejercer funciones de ley y orden”, sostuvo, en referencia a que sus efectivos no pueden emitir multas ni realizar arrestos, sino que deben esperar por agentes de la Policía, en caso de que se considere a aplicación de una de esas acciones.

Desde que Vázquez Garced activó a la Guardia Nacional a mediados de noviembre, dicho ente ha intervenido en 1,695 establecimientos comerciales que no cumplían con el 30% de capacidad máxima en sus espacios. “Muchos de ellos que tenían dudas en cuanto a lo que constituía el 30% y una vez los orientamos lo corrigieron inmediatamente”, dijo el general. También han hecho 16,489 intervenciones con ciudadanos individuales.

Reyes recalcó que la Guardia Nacional está lista para implementar la logística de distribución de la vacuna contra el COVID-19, con entregas simultáneas en los 65 hospitales del país, una vez se reciba el primer envío. El ayudante general explicó que para la isla hay separadas 205,725 vacunas de Pfizer y 147,400 de la compañía Moderna. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) apruebe la primera el 10 de diciembre y la semana siguiente, la de Moderna.

El gobierno prevé que, no más tarde de 48 horas después de la primera aprobación, la vacuna estará en la isla. “Te puedo garantizar que el mismo día que llegue a Puerto Rico se va a distribuir a los 65 hospitales. La vacuna no está para estar almacenándose, es para inmediatamente entregarla. Esa vacuna en la calle puede significar la diferencia entre muerte y vida”, subrayó.

“Este año, la época festiva será diferente a lo que estamos acostumbrados y exhortamos a las personas a que se mantengan seguras y celebren los días festivos solo con aquellos que componen su núcleo familiar”, mencionó, por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, en expresiones escritas.

Urgen atención a los derechos de la ciudadanía

Por su parte, varios integrantes de la Mesa Social mostraron preocupación al señalar que la nueva orden ejecutiva no atiende una serie de asuntos con relación a la lucha contra el COVID-19.

La continuidad de la transportación pública colectiva, la disponibilidad de tratamientos para las personas sin plan médico o para personas con el Plan Vital, la garantía de que se trabajará un protocolo para que no se afecten las víctimas de delito como consecuencia indirecta de la cancelación de visitas en las cárceles -como dificultades de salud mental-, son algunas de las preocupaciones, coincidieron miembros de la entidad, que agrupa personas de diversos saberes para analizar y sugerir al gobierno cursos de acción que ante la pandemia garanticen aspectos básicos de derechos humanos.

“Con esta nueva orden la gobernadora dijo que estaba poniendo las vidas de las personas por encima de las consideraciones económicas al limitar la operación de los negocios. Sin embargo, ignora muchos aspectos que son críticos a la hora de realmente trabajar desde una visión integral de salud pública y para proteger los derechos. Seguimos viendo respuestas inconexas y carentes de estrategia”, subrayó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, integrante de la Mesa Social.

“Nuevamente la violencia de género, la falta de techo y de alimento, la prevención de maltrato infantil y la pobreza generalizada que se agravarán en plena temporada navideña. Todos estos temas quedaron fuera del radar de la gobernadora”, agregó Pagán Jiménez.

La entidad le cursó una carta a la mandataria con reclamos que “deben atenderse de manera inpostergable”. Por ejemplo, denunciaron que “la administración de Vázquez Garced ha sido incapaz de conseguir los $2 millones que se necesitan para honrar la ley que otorga un aumento a las enfermeras”.