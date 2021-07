La salud mental de mujeres embarazadas y después del parto se ha afectado negativamente por la pandemia de COVID-19, con un aumento de estrés que ha generado en algunas síntomas de ansiedad y depresión.

Este es uno de los hallazgos preliminares de un estudio que realizan varias investigadoras del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que hasta la fecha ha encuestado a 74 mujeres, aunque esperan aumentar la muestra a unas 200 participantes.

Las restricciones impuestas en los hospitales y otros servicios de salud durante la pandemia, así como la posibilidad de contagio del virus, fueron algunos factores estresantes que incidieron en la salud mental de mujeres gestantes y durante el posparto, informó la doctora Marianela Rodríguez Reynaldo, investigadora principal del estudio.

“(Durante la pandemia) se interrumpieron servicios de cuidado prenatal y otros servicios también. Por ejemplo, algunas madres no podían registrar a sus bebés (durante un tiempo), y eso tenía implicaciones en el plan médico (del bebé) y otros”, dijo.

La limitación en el acompañamiento hospitalario de embarazadas, durante el parto, también fue otro factor estresante, recordó la sicóloga clínica.

Este estudio es financiado por el Hispanic Alliance for Clinical and Translational Research of the National Institutes of Health. Además, se realiza en alianza al COVGEN Researh Alliance, entidad que creó un instrumento de medición para evaluar el efecto de la pandemia en esta población.

“Más del 50% dijo que el estresor mayor fue el no haber podido contar con familiares y amistades durante el embarazo, parto y posparto”, dijo la doctora Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del RCM y mentora de la investigación.

Otra situación que les generó grandes molestias, indicó Martínez, fue el factor económico a nivel familiar.

“La pandemia tuvo un impacto extremo sobre su día a día. Por ejemplo, más de la mitad dijo que las medidas de salud pública eran demasiado estrictas, pero la otra mitad indicó que eran demasiado laxas. Es lo que uno ve (en la población general), los dos bandos”, señaló.

Según Martínez, un 15% de las participantes dijo haber sentido depresión y ansiedad, situación que, según indicó, puede aumentar la mortalidad infantil, provocar partos prematuros y otras situaciones a la salud física y mental tanto de la mujer implicada como de la familia criando a la criatura.

“Un punto neurálgico es que (en Puerto Rico) tenemos una Ley de Acompañamiento (durante el parto, nacimiento y posparto) que no estaba en óptimas condiciones pre-pandemia y que la pandemia agravó”, comentó Rodríguez Reynaldo.

La Ley 200, del 27 de diciembre de 2016, establece como política pública en Puerto Rico el derecho de toda mujer a estar acompañada durante el proceso de trabajo de parto, parto y nacimiento de una criatura.

Otra situación preocupante, indicó Martínez, es la dificultad observada en la accesibilidad y necesidad de servicios de salud mental.

“Muchas dicen que no tienen idea de lo que es una depresión posparto, si la ansiedad es algo esperado o se sale de lo normal. Además, muchas tienen dificultad en conseguir una cita con un experto en salud mental. A veces (algunos especialistas de salud mental) dan citas para dentro de un año”, dijo Martínez.

Para seguir nutriendo el estudio y aportar a la salud mental perinatal en la isla, ambas sicólogas resaltaron la necesidad de seguir escuchando historias de mujeres gestantes y en la etapa de posparto. El embarazo o posparto debe haber ocurrido desde mediados de marzo del año pasado hasta la fecha. La participante debe haber cumplido 15 años o más (si es menor de 21, con tutor legal para consentir). Además, debe tener medios de comunicación telefónica ya que la encuesta se realiza por esa vía, haciéndole a la participante, además, una evaluación de depresión y ansiedad y refiriéndola a un especialista, en casos que lo ameriten.

Personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al 787-758-2525, X. 3431 o por escrito al correo electrónico smp.pr.upr@gmail.com.