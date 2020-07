La senadora Evelyn Vázquez aseguró esta tarde que no ha recibido ningún tipo de notificación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), y afirmó que, de haber un referido en su contra, esperaba que se atendiera cuanto antes y de manera transparente.

“Yo estoy dispuesta a ir a declarar ante el foro que sea”, sostuvo la senadora por el distrito de Mayagüez a preguntas de la prensa sobre la mención de su nombre entre los posible referidos al FEI que habría hecho el Departamento de Justicia bajo la saliente secretaria Dennise Longo Quiñones, y que se sabe incluyen a la gobernadora Wanda Vázquez.

“Al momento yo no he recibido ninguna citación. No sé si en efecto voy a ser citada”, comentó la senadora. “No he recibido ningún tipo de notificación. Lo que he escuchado es a través de los medios. Nadie me ha dicho que yo soy parte de esas seis personas que mencionan. Lo que yo conozco de ese suceso es lo que ha trascendido públicamente”.

“Yo estoy lista para presentarme en donde sea citada. Mi invitación es a que, si esto ha llegado al FEI y al Departamento de Justicia, que actúen y que actúen rápido, que sea un proceso inmediato y transparente. Y si lo pueden hacer público que lo hagan público, que lo hagan de inmediato, porque no podemos permitir que agendas políticas empañen el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años”, afirmó Vázquez.

De acuerdo con la senadora, sobre esos referidos solo sabe los que se ha dado a conocer, entiéndase, que se originó con una querella del representante popular Rafael “Tatito” Hernández, sobre la que luego, según sus palabras, “la entonces secretaria de Justicia (Longo) hace un informe a toda prisa luego de que fue despedida”.

Añadió que su esposo Peter Muller, quien también fue mencionado como posible implicado en los referidos al FEI, “hasta el día de hoy que yo salí de mi casa, él no sido notificado”.

Los referidos tendrían que ver, entre otros asuntos, con el deficiente manejo de suministros durante los terremotos que azotaron la zona sur.

Vázquez insistió en que no ha hecho más que trabajar en favor de la gente, y reiteró su posición de que no ha cometido ningún tipo de irregularidades en relación a la entrega de suministros.

“Si en efecto hay una citación, o una investigación, o algún tipo de querella, con mucho gusto me voy a presentar donde me tenga que presentar. Yo no tengo nada que ocultar”, aseguró la senadora. “Lo único que yo he hecho es servirle al pueblo de Puerto Rico”.

“Yo estoy dispuesta, disponible y accesible, en el momento que sea, a presentarme y a dar mis declaraciones de lo que se me pregunte. Y si yo aparezco en esa lista, que me citen inmediatamente, que yo estoy disponible para hablar en el foro que tenga que hablar, y que se haga público lo que está ocurriendo”, repitió Vázquez.

La senadora insistió en que, para el tiempo de los terremotos, “me aseguré que las comidas no se quedaran en ningún almacén. Las comidas no me las llevé a mi casa. Las comidas llegaron y se le entregó a la gente que se le tenía que entregar, que tenían necesidad”.

Desmintió que se hubiese hecho algún tipo de entrega por la preferencia política del recipiente, o que se hubiese retrasado una entrega para que ella estuviera presente. Insistió en que muchos de los pueblos donde estuvo entregando suministros tienen alcaldes populares y aseguró que era absurdo pensar que un alcalde fuera a detener una entrega de alimentos para esperar por ella, “que ni siquiera soy una senadora de ese pueblo”. Aclaró además que ella no escogía donde se iban a repartir los alimentos, pues lo determinaban los alcaldes, y tampoco daba instrucciones de ninguna clase al respecto.

Vázquez afirmó que todo el asunto se trata de una “faena política” que llevan a cabo sus contrincantes, y reiteró su respaldo a la gobernadora Wanda Vázquez.

“Esto es un ataque, una persecución primarista, y como podemos ver según ha trascendido, lo hace un candidato popular (Hernández) que quiere publicidad. A simple vista se ve. Necesita hacer ruido”, aseguró.

Las expresiones de la senadora se dieron durante una conferencia de prensa en la que presentó una nueva campaña para combatir la violencia doméstica, titulada Hablando de Hombre a Hombre, que contará con la participación de actores, deportistas y otros hombres famosos, quienes ofrecerán concejos a los hombres para evitar la violencia.