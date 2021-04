La presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la doctora Carmen Suárez, aseguró este martes que pese al aumento de casos de COVID-19 en niños en Puerto Rico, no es necesario cerrar los centros de cuido que atienden a menores de cinco años.

Sostuvo que en estos lugares no se han reportado brotes o casos significativos del coronavirus, pues los niños en ese rango de edad no están en un riesgo significativo de contraer la enfermedad.

“La realidad es que no se han visto brotes en cuidos o, por lo menos, no se han reportado. Los nenes bien chiquititos, si siguen las medidas de precaución que son distanciamiento social, mucho lavado de manos y estar consciente de la superficie, no debemos estar viendo brotes grandes ahí. Así que nosotros entendemos que los cuidos pueden permanecer abiertos y los papás que lleven a cabo las medidas de seguridad”, sostuvo Suárez en entrevista con El Nuevo Día.

Cuestionada sobre si estos centros deberían aumentar las medidas de seguridad por el incremento en los contagios, Suárez indicó que las medidas continúan siendo similares a las del inicio de la pandemia.

“Lo que hay que hacer es mantenerlas porque la gente lo que ha hecho es despreocuparse de las medidas que se han hecho y que funcionan”, señaló.

Los números que más preocupan a la pediatra son los de los menores hospitalizados por COVID-19 que, según el Departamento de Salud, hoy alcanzan los 63. Esta cifra representa la más alta desde que inició la pandemia en marzo de 2020.

No obstante, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño, Vilmarie Esquilín, sostuvo que la mayoría de los casos de COVID-19 que se han reportado en el país están fuera del rango de edad de los que atienden los centros.

“Nosotros hemos estado reforzando todos los protocolos, pero cabe resaltar que no hemos tenido brotes. Hace poco tuvimos una reunión de junta y nos dijeron que, por ejemplo, al menos tres de los menores con COVID-19 no están en centros de cuido y son mayores de cinco años”, indicó.

Precisó que los centros de cuido operan bajo requisitos estrictos para permitir la entrada a sus instalaciones, además de mantener un cernimiento constante de temperatura corporal tanto de los niños como del personal.

“Todos hemos pasado por cuarentena y hemos tenido un niño que le dio el COVID-19, pero al ser riguroso el protocolo y nosotros no estar expuestos al menor, pues no se ha propagado”, expresó.

Por consiguiente, Esquilín sostuvo que que los padres de los niños deben sentirse tranquilos al dejar a sus hijos en los centros de cuido, pues los protocolos, a su juicio, están funcionando.

Al ser abordada en cuanto a si ha notado una merma en asistencia en los pasados días debido al aumento de contagios, Esquilín indicó que en el caso de su centro, ubicado en Caguas, la asistencia ha sido perfecta. Unos 559 centros operan en Puerto Rico con el aval del Departamento de la Familia.

“Nosotros hemos tratado y hacemos un esfuerzo titánico porque (el coronavirus) no se propague en nuestros centros, y gracias a eso hemos reforzado la limpieza, al igual que ser bien estricto de que el que llegue no puede estar tan siquiera con ningún síntoma”, subrayó.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi redujo la capacidad de ocupación a 30% en la mayoría de los establecimientos, Familia clarificó el sábado que esta medida no le aplicaría los centros de cuido de niños.

Esquilín aseguró que de otra manera hubieran tenido que cerrar los centros, pues no sería viable operar.

“Lo que sucede es que si tu me bajas a ese por ciento, mejor dime cierra porque yo no puedo operar con dos nenes en el salón. Más que eso es la nómina en ese salón”, acotó.