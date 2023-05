Vivir aislado de la sociedad y sentirse solo es tan malo para la salud como estar obeso, no hacer actividad física y fumar hasta 15 cigarrillos al día. Lo demuestran estudios científicos que sustentan un nuevo informe del Cirujano General de Estados Unidos, que promueve una estrategia de salud pública para fomentar la conexión social en la población.

La soledad “se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, accidente cerebrovascular, depresión, ansiedad y muerte prematura”, alertó el funcionario estadounidense Vivek H. Murthy en el reciente informe que declara la soledad y el aislamiento social como una pandemia.

“Aproximadamente, uno de cada dos adultos en Estados Unidos informó haber experimentado soledad” y eso fue antes de la pandemia de COVID-19, que exacerbó el distanciamiento social, agregó el doctor Murthy en el documento, que contiene las estrategias para que los ciudadanos vuelvan a relacionarse en sociedad.

La propuesta se basa en seis pilares: fortalecer las conexiones sociales en las comunidades; promulgar políticas públicas en favor de la conexión social; movilizar el sector de la salud; reformar el entorno digital; profundizar en el conocimiento y cultivar una cultura de conexión.

Algunos de los estudios citados en el informe son de la doctora Julianne Holt-Lunstad, quien es la principal investigadora del Consejo Asesor de Murthy y de la iniciativa anunciada. Holt-Lunstad es también consultora de Triple-S, aseguradora que, en 2022, anunció un proyecto para trabajar con los temas de aislamiento social y soledad (SIL, por sus siglas en inglés).

¿Cómo se define?

En sus estudios, la investigadora ha definido que vivir solo, tener pocos lazos sociales y poco contacto social son señales de aislamiento; mientras que la soledad es un estado emocional en el que la persona percibe que está aislada o insatisfecha porque tiene menos relaciones sociales de las que quisiera.

Ambos, sin embargo, están correlacionados y tienen efectos negativos en la salud, porque las personas adoptan hábitos de riesgo –como fumar– y tienen problemas de sueño y falta de actividad física, indica la investigación de Holt-Lunstad titulada “Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta Analytic Review”. Una de las investigaciones revisadas en ese análisis reveló que las personas solas tendían a tener alta presión arterial, niveles altos de colesterol y un sistema inmune débil. La investigación concluye que el riesgo de muerte que representan la soledad y el aislamiento es comparable con los riesgos de obesidad, falta de actividad física, uso y abuso de sustancias, violencia y falta de acceso a servicios de salud.

Y, aunque en los adultos mayores el riesgo aumenta debido a otras condiciones de salud o sociales, como problemas de movilidad y otras limitaciones físicas, pérdida de la pareja, mudanza, jubilación y otros, el SIL puede afectar a personas de cualquier edad.

“Independientemente de la edad, una salud física y mental afectada, tener preocupaciones financieras y vivir solo está asociado con una mayor prevalencia y severidad de la soledad”, indica la investigadora en el artículo Social Isolation and Loneliness as Medical Issues.

¿Qué pueden hacer los médicos?

“No creo equivocarme cuando digo que pocos médicos conocían la magnitud de este problema que tiene la soledad y el aislamiento. Yo me sorprendí al buscar en la literatura científica. En mi práctica privada, había visto que, desde el huracán María (2017), los pacientes de mayor edad, cuya familia más joven había emigrado, se habían agravado”, declaró el doctor José E. Novoa Loyola, principal oficial médico de Triple-S, en una entrevista posterior a una conferencia virtual que ofreció Holt-Lunstad para los médicos contratados por esa aseguradora.

En la pandemia, comenzó a estudiar más a fondo el tema, “y decidí que los médicos tenemos que saber esto porque la atención al paciente se queda incompleta si esto no se trata. Lo que no se conoce no se identifica y no se trata. El paciente que está solo posiblemente a donde único va es al médico y al personal de la oficina”, sostuvo.

Novoa, al igual que Holt-Lunstad, indicó que evaluar al paciente para el riesgo del SIL es parte del cuidado médico. El oficial de Triple-S destacó que, con una conversación corta, los galenos pueden auscultar qué tipo de relaciones sociales tienen sus pacientes o qué cambios han tenido en esas relaciones y cómo les afecta.

La investigadora sostuvo que el médico debe tomar tres pasos. Uno de esos pasos es educar “porque el público subestima los factores sociales como factor de impacto en la salud y es importante que sepan que la conexión social es parte de un estilo de vida saludable. Ayuda a pacientes a mantener su salud y manejar condiciones de salud existentes y adherirse a los tratamientos, si no se tiene un riesgo para la salud y para una muerte temprana”.

Para identificar la gravedad de la situación, Holt-Lunstad recomendó que utilicen una herramienta corta, que no toma mucho tiempo. Son tres preguntas que son parte de la Escala de Soledad desarrollada por la Universidad de California. ¿Con qué frecuencia siente que le falta compañía? ¿Con qué frecuencia te sientes excluido? ¿Con qué frecuencia se siente aislado de los demás? Aseguró que esas preguntas les permiten identificar los factores de riesgo del SIL en los pacientes.

La segunda acción que debe tomar el médico es documentar sus observaciones en el expediente del paciente, porque eso permite identificarlos y darle seguimiento. Mientras, a la aseguradora le permitirá hacer estudios de población basados en sus reclamaciones médicas.

Novoa reveló que los médicos deben utilizar el código Z60.2 del ICD10 (clasificación de enfermedades para informar diagnósticos médicos). El código está relacionado con los determinantes sociales. “Ese código dice: problems related to living alone”, explicó Novoa.

La tercera acción que deben tomar los médicos es referir al paciente a otros recursos en la comunidad y a otros profesionales de la salud en su clínica, como psicólogos. En el caso de Triple-S, se anticipó que les entregarían a sus cerca de 11,000 médicos una lista con agencias y organizaciones de base comunitaria a las que pueden referir a sus pacientes. Y, si no identifican una cerca del paciente, podrán referir el caso al área de los Community Health Workers de la aseguradora, para que realicen la búsqueda de organizaciones que pueden ayudar a la persona.

“La buena noticia es que, para cada nivel que se alcanza de relación social, se baja en los impactos en la salud. Hemos visto mejoras en soledad en cuatro semanas”, aseguró la investigadora Holt-Lunstad en su presentación a los médicos.