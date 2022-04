Expertos en salud advirtieron el sábado que la tasa de positividad del COVID-19 pudiera seguir en aumento esta próxima semana ante una merma en las medidas de seguridad y de protección contra el coronavirus, sobre todo durante la celebración de la Semana Santa.

La tasa de positividad se posicionó hoy en 19% según el Informe de Monitoreo de COVID-19 que contiene datos del Departamento de Salud analizados por el doctor Rafael Irizarry, catedrático de la Universidad de Harvard.

El 77% de la isla tenía el jueves una transmisión alta del virus con una positividad 10% o más, lo que representa 60 de los 78 municipios. Mientras, hoy la cantidad de municipios aumentó a 65, lo que representa un 83%. Estos datos, también del Informe de Monitoreo de COVID-19, dan una idea de cómo la transmisión comunitaria ha estado en las últimas dos semanas y sigue creciendo por toda la isla.

PUBLICIDAD

“En Semana Santa muchos se fueron a vacacionar. Por eso se espera que en las próximas dos semanas la incidencia puede subir aún más. Hay que tomar medidas estrictas en los lugares de trabajo y escuelas para evitar brotes”, sostuvo la licenciada Ilia Toledo, del Laboratorio Clínico Toledo.

El doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, advirtió que en solo una semana los casos diagnosticados por pruebas positivas de PCR y antígeno se han casi duplicado.

“Esto (el repunte del virus) pasó el año pasado con la variante alpha y ahora se está repitiendo. Si bajamos la guardia para el miércoles vamos a estar cerca de un 25% y eso sería un súper repunte”, indicó.

Hasta la fecha, dijo, la mayoría de los contagios se concentran en el sector de 20 a 39 años. El peligro, indicó, es que estos infecten a los adultos mayores, quienes tienen a complicarse más por esta enfermedad, al punto de requerir hospitalizaciones y, en ocasiones, hasta morir.

“El año pasado por el repunte no se pudieron ni reabrir las escuelas. Ahora tenemos un problema peor con la BA.2, que es más transmisible que cualquier otra”, sostuvo.

El bioquímico insistió que la población general no debe olvidar que la emergencia por la pandemia de COVID-19 continúa, por lo cual urge que continúen las medidas de prevención de contagios, incluyendo el uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos.

“Si no quieres vacunarte, por lo menos protégete. No es que no salgan a la playa o a otras actividades, pero que se protejan y sean precavidos, especialmente con sus papás, abuelos y bisabuelos”, dijo López Casillas.

PUBLICIDAD

El profesor de la Universidad de Puerto Rico urgió a la población a asumir su responsabilidad individual y no esperar a que el gobierno imponga restricciones mayores para actuar.

“No esperen a que Salud diga la nueva orden administrativa (para el control del virus) por va a ser demasiado tarde (para protegerse). Las medidas (más drásticas) se van a tomar cuando se atente contra el sistema de salud. Y eso todavía no ha ocurrido”, indicó.

El doctor Irizarry también reconoció la gravedad de la situación.

“La situación del COVID19 empeoró esta semana en Puerto Rico. Con sobre 1,100 casos detectados al día, el nivel es parecido al pico de las olas alpha y delta. Más preocupante es que los casos detectados se están duplicando cada 8 días”, indicó en su cuenta de Twitter.

El científico agregó que como en los repuntes anteriores, las hospitalizaciones comenzaron a subir diez a catorce días después del aumento en los casos.

“Aunque la variante actual es más leve, la preocupación es que el crecimiento exponencial continúe y se llegue a niveles que resulten en tasa de mortalidad como vimos en enero. Esto se puede evitar, pero ahora mismo la tasa de crecimiento en PR es la más alta en EE.UU.”, advirtió.

La epidemióloga Fabiola Cruz López también advirtió a través de las redes sociales del peligro con el aumento de contagios.

“A cuidarse! En estos días, planifiquen para mantener distancia y utilizar su mascarilla. Evitar COVID-19 no lo hacemos solo por el riesgo de hospitalización o muerte. Ya sabemos que evitar una infección o re-infección, es tan importante como hacer ejercicios, no fumar, comer saludable y otras medidas para mantener la calidad de vida. Los efectos de COVID-19, fuera la etapa aguda, son un asunto serio y lo veremos reflejado en el deterioro continuo de la salud de nuestro PR, sumado a la carga en la salud mental por tanto estrés que enfrentamos”, indicó.