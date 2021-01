Una de las dos agencias acreditadoras especializadas en Enfermería retiró su acreditación al programa de bachillerato en esta disciplina del recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), por lo cual los estudiantes -particularmente los que están a punto de graduarse- deberán decidir si completan sus estudios en dicha unidad o si se transfieren a otro recinto del sistema universitario este semestre, entre otras opciones.

Este es uno de 11 programas académicos en Enfermería en el sistema universitario y es el único al que la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) le retiró “temporeramente” la acreditación, destacó la vicepresidenta de Asuntos Académicos de la UAGM, Mildred Huertas.

La CCNE tomó la decisión, que entró en vigor el 22 de diciembre, debido a que el programa académico no cumplió con los requerimientos sobre el nivel de egresados que deben pasar los exámenes de reválida para profesionales de enfermería, explicó la vicepresidenta. Pero Huertas aclaró que el señalamiento no implica a los estudiantes de Gurabo, sino a los egresados del programa en el campus de Florida, adscrito a la unidad gurabeña.

El 84% de los egresados de Gurabo supera la reválida de Puerto Rico, con lo cual cumplen con el requisito establecido por CCNE de 80% de aprobación de la prueba, detalló la funcionaria.

“En Estados Unidos, cuando cambias de jurisdicción, la acreditadora nos dice que allá no cuenta la reválida de Puerto Rico, tiene que ser la de Florida, que es NCLEX-RN, y esa reválida es en inglés. En los campus en Florida hemos estado trabajando programas bilingües en todos los programas académicos que tenemos y se creó una barrera de idioma. La aprobación del examen allá no llega a los estándares”, sostuvo Huertas.

Ante esto, una de las medidas que podría tomar la UAGM para recuperar la acreditación es desvincular al campus de Florida del programa académico de Gurabo, adelantó el rector del recinto de Gurabo, David E. Méndez.

Huertas sostuvo que trabajan para evitar que la acción de CCNE tenga repercusiones negativas en los estudiantes. Esta es una acreditación especializada de un programa que no afecta los demás recintos de UAGM, por lo cual los estudiantes podrían optar por transferirse al recinto de Cupey o de Carolina para terminar su bachillerato. Por ser una acreditación profesional especializada, tampoco tiene impacto alguno sobre elementos como asistencia económica.

Asimismo, Méndez sostuvo que no impactaría a los universitarios que, de graduarse en mayo, planean toman la reválida e ir directamente al mercado laboral.

“En el caso de enfermería, en Puerto Rico, para que un graduando nuestro pueda ejercer como enfermero, tiene que completar un grado académico, tiene que completar su reválida en Puerto Rico y, automáticamente, eso lo hace merecedor de la posibilidad de trabajar como enfermero graduado certificado”, expresó el rector.

El rector destacó que la agencia acreditadora no hizo ningún señalamiento negativo en torno a la calidad de la oferta académica de la institución o que involucraran elementos administrativos.

“Esa acreditación del CCNE se ha trabajado en Gurabo por más de 12 años y es la primera vez, en un periodo tan extenso, que llega este señalamiento. Es un señalamiento temporero porque se refiere específicamente a un solo criterio específico, que es el ‘passing rate’ (tasa de aprobación) del NCLEX”, manifestó Méndez.

Esta semana, personal de la UAGM en Gurabo comenzó a orientar a los 700 estudiantes del programa sobre sus opciones. La prioridad, destacó el rector, son los cerca de 150 alumnos que están por graduarse.

“Lo importante de esto es que la institución es responsable, en su totalidad, de guiar, orientar o dar seguimiento al estudiante y ese trabajo se está haciendo. Se comenzó a hacer una vez se recibió esa notificación”, apuntó Méndez.

Huertas destacó que la decisión de CCNE no afecta a los estudiantes ya graduados del programa, ni siquiera los que se graduaron en diciembre.

El retiro de la acreditación al programa podría complicar los planes de estudiantes interesados en continuar estudios graduados. Al menos, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) establece como parte de los requisitos de admisión para una maestría en Ciencias en Enfermería poseer un bachillerato de un programa acreditado por la CCNE o la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN). Sin embargo, las principales universidades privadas de la isla solo requieren un bachillerato de una universidad acreditada, de acuerdo con una revisión de los criterios de admisión realizada por este diario. La UAGM está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education.

Huertas reconoció que universidades en Estados Unidos también pudieran requerir el grado de un programa acreditado por CCNE o ACEN. Otros programas de Enfermería de UAGM tienen también la acreditación de ACEN, mas no el de Gurabo.

La administración de la UAGM confía en recuperar la acreditación, por lo cual no se plantean el cierre del programa. El proceso de reacreditación puede iniciar en mayo, seis meses después del retiro de esta, según las normativas de CCNE.

“Una acreditación puede tardar cinco años, pero por la relación que hemos tenido con CCNE, ellos nos están ayudado, acompañando, supervisando… Ellos nos van a permitir que se haga más rápido, esperamos que en menos de año y medio”, indicó la vicepresidenta.

Los líderes universitarios urgieron a los estudiantes a asistir a las sesiones de orientación para conocer sus opciones. Asimismo, pueden ir directamente al recinto de Gurabo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., o llamar al (787) 743-7979.

“Esta es una oportunidad para un solo programa aclarar a una agencia de acreditación un señalamiento nada más y es una oportunidad de asegurarnos que cada uno de nuestros estudiantes tome decisiones informadas. Que no asuman, vayan a las instituciones, comuníquense con el equipo de apoyo para que puedan tener la información oficial”, manifestó el rector.