El recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) recuperó la acreditación profesional de uno de sus programas de Enfermería, la cual había perdido en diciembre de 2020 a causa de los resultados que obtenían estudiantes del estado de Florida en la reválida de esta profesión.

El vicepresidente de Asuntos Académicos de la UAGM, José E. Maldonado Rojas, explicó que la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) notificó el viernes que el programa de bachillerato en Enfermería del recinto de Gurabo obtuvo la acreditación completa, tras una evaluación que se completó en marzo de 2022.

“Hemos logrado la acreditación en tiempo récord, en un proceso de menos de dos años. La acreditación se pierde en diciembre de 2020 y ya en marzo de 2022 volvemos a estar acreditados”, sostuvo.

El programa de bachillerato de Enfermería perdió la acreditación del CCNE debido a que el programa académico no cumplió con los requerimientos sobre el nivel de egresados que deben pasar los exámenes de reválida para profesionales de enfermería. En ese momento, el programa de Enfermería del campus de Florida de UAGM estaba adscrito al recinto de Gurabo y esos egresados debían tomar la reválida de Florida, llamada NCLEX-RN, que es en inglés.

Ante esto, se tomó la determinación de desligar el programa de Florida del programa de Gurabo, explicó Maldonado Rojas.

“Los estudiantes de Gurabo nunca fueron el problema. El ‘passing rate’ (tasa de aprobación) de ellos siempre ha estado por encima del 80%. En ese momento (2020, era de 84% y esos resultados se han mantenido”, señaló el vicepresidente de Asuntos Académicos.

Debido a los cambios administrativos, el programa de bachillerato de Enfermería de Gurabo fue evaluado por la CCNE como un programa nuevo y recibió una acreditación por el tiempo máximo que se le otorga cuando se completa una evaluación por primera vez, que son cinco años, indicó el funcionario.

“Recibimos elogios por el trabajo bien realizado, la organización, la calidad del trabajo, la calidad de los profesores, el compromiso y la satisfacción de los estudiantes”, señaló Maldonado Rojas.

Recuperar la acreditación no implicará cambio alguno para los 313 estudiantes matriculados actualmente en el programa de bachillerato. Maldonado Rojas reconoció que, tras la pérdida de acreditación, hubo estudiantes que optaron por solicitar cambios a programas similares en los recintos de Cupey o Carolina de la UAGM, que están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN).

Maldonado Rojas destacó que operar sin la acreditación profesional por un año no suponía un impacto mayor para los egresados, pues la mayoría de las instituciones de salud en la isla reclutan profesionales de Enfermería graduados de una universidad acreditada y que hayan pasado la reválida local. Solo el Hospital de Veteranos requiere que sean egresados de programas con acreditaciones especializadas, explicó.

En cuanto a estudios graduados, en Puerto Rico, solo el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) establece como parte de los requisitos de admisión para una maestría en Ciencias en Enfermería poseer un bachillerato de un programa acreditado por la CCNE o la ACEN. Sin embargo, las principales universidades privadas de la isla solo requieren un bachillerato de una universidad acreditada. La UAGM está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education.

Maldonado Rojas reiteró que ningún otro programa de Enfermería de la UAGM enfrenta señalamientos. Además del programa de bachillerato, el recinto de Gurabo tiene un programa de maestría y un programa de doctorado en práctica de enfermería avanzada.

En cuanto al programa de Florida, el vicepresidente de Asuntos Académicos de la UAGM destacó que las unidades académicas en ese estado forman parte de lo que ahora es la Ana G. Méndez University, que opera independiente del sistema puertorriqueño. Sin embargo, apuntó que está siendo reformulado con nuevos criterios de admisión para asegurar que los estudiantes tengan dominio del idioma inglés y el contenido académico se diseña para que estén mejor preparados para tomar el NCLEX-RN.