La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Pucpr) en Ponce retiró de sus clases temporeramente al profesor que no permitió presentar un trabajo a una estudiante que se le fue la luz en plena clase virtual.

Un comunicado de prensa de la institución educativa detalló que, el educador que no ha sido identificado oficialmente, no atenderá a los alumnos que tiene asignados hasta que concluya una investigación de los hechos que realiza la institución. No obstante, aseguraron que el proceso investigativo está adelantado.

“Como parte del protocolo, la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la PUCPR se comunicó con la estudiante para asegurarle el compromiso institucional de fomentar el respeto, la empatía y la justicia en todo momento. Le expresó también su interés en que este inusual incidente se resuelva y no se repita. Igualmente, el decano del Colegio de Administración de Empresas del recinto de Ponce de la PUCPR se reunió con el profesor implicado, a quien se le notificó que otros profesores estarían cubriendo sus clases en lo que la investigación concluye. De hecho, el equipo académico de los programas subgraduados y la consejera profesional del Colegio han estado acompañando y apoyando al grupo de estudiantes del curso en cuestión", estableció la universidad en las declaraciones escritas.

De acuerdo con un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, pese a que la alumna hizo varios pedidos para terminar su presentación, el profesor le negó la posibilidad de cumplir con la asignación aún cuando esta consiguió conectarse con el Internet de su celular a la clase que se ofrece de forma remota como parte de las medidas de seguridad por la pandemia del COVID-19.

“Eso es una irresponsabilidad. Para hacer un plan uno tiene que tener una alternativa. Si es la luz, es una grabación”, dijo el profesor visiblemente alterado ante el pedido de la estudiante. “El tiempo se acabó”, repitió en varias ocasiones.

La Pucpr negó, sin embargo, que el profesor le haya enviado un correo electrónico a la estudiante solicitándole que validara la falla de energía eléctrica en su residencia. La aclaración se produce luego de que a través de las redes sociales trascendió una supuesta comunicación a esos fines.

“En estos tiempos, donde enfrentamos nuevos retos con la educación virtual. la tolerancia y el diálogo se imponen. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tiene un inquebrantable compromiso con toda la comunidad universitaria de proveer las herramientas y el ambiente adecuados para que todos puedan lograr sus metas”, estableció el presidente de la universidad, Jorge Iván Vélez Arocho.