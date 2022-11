A raíz de los cambios en los criterios de admisión aprobados a nivel sistémico en octubre, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey espera que su matrícula incremente en un 15% dentro de los próximos cinco años.

“Sabemos que es un plan, y como todo cambio, y sobre todo uno de esta magnitud, va a requerir de una primera etapa piloto. Nosotros, como universidad, tenemos ya un andamiaje para evaluar cómo este primer año de admisiones ocurre, qué efecto surte esto, no solo a nivel numérico, de la cantidad de estudiantes que se reciben, sino cómo seguir transformando esta política a la luz de recomendaciones que nos permitan perfeccionar nuestro proceso de reclutamiento, admisión y retención”, afirmó el decano de Asuntos Académicos de la UPR en Cayey, Juan F. Caraballo Resto.

“Nosotros estamos vislumbrando que podamos estarle dando un aumento a nuestra matrícula que ronde del 15% a 20%, no de forma inmediata, pero ciertamente dentro del próximo lustro”, agregó el académico.

El mes pasado, la Junta de Gobierno de la UPR dio paso a un nuevo modelo de admisiones que, en síntesis, redujo el peso proporcional que se le otorga a la puntuación del examen del College Board, en favor de las calificaciones que el estudiante obtuvo en sus años de escuela superior, al tiempo que adoptará criterios “no tradicionales” para el ingreso del 30% de su matrícula. A través de este renglón, tendrían acceso a la UPR alumnos provenientes de sistemas de educación alternativos, comunidades marginadas o que demuestren habilidades especiales.

El plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expone que la UPR, como sistema, perdió el 22% de su matrícula entre 2017 y 2021. En el caso de la UPR en Cayey, contaba el año pasado con 3,399 estudiantes matriculados, por lo que el incremento de, al menos, 15% que proyectó Caraballo Resto sumaría cerca de 500 alumnos al campus dentro de los próximos cinco años.

Como primer paso en ese objetivo, el recinto organizará este 2 de diciembre una casa abierta, a la que podrán asistir estudiantes de noveno grado en adelante junto a sus familiares. Entre 8:30 a.m. y 11:30 a.m., los estudiantes prospectivos recibirán orientaciones académicas, con las cuales podrán conocer más sobre los 13 programas de bachillerato que ofrece el campus, mientras que, de 11:30 a.m. a 3:00 p.m., los visitantes disfrutarán de actividades culturales, artesanías y quioscos.

En los pasados años, dijo Caraballo Resto, los programas de Biología y Ciencias Naturales han sido los de mayor demanda en Cayey, mientras que, por el lado de las artes liberales, destacan los de Psicología General y Psicología y Salud Mental de la Comunidad.

En agosto de 2023, explicó el decano, estrenará el programa de bachillerato en Biología, que permitirá al estudiante tomar sus cursos de los primeros dos años de manera virtual. “Es el único bachillerato en Biología en esta modalidad en todo el sistema UPR y uno de los pocos en el Caribe”, subrayó.