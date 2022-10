Luego que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobara un plan piloto de admisión para alumnos de nuevo ingreso, profesores recalcaron ayer que deben existir proyectos para retener al estudiantado, además de ampliar las posibilidades de ingreso al sistema universitario.

El plan piloto de admisión para estudiantes subgraduados del 2023 a la UPR, aprobado el viernes, establece que un pequeño segmento de la población estudiantil de nuevo ingreso no tendría que presentar el examen de ingreso (College Board o SAT), entre otras cosas.

“Me parece muy bien porque escogieron un grupo más pequeño para tratar una nueva forma. Lo importante es que ahora, se le dé seguimiento y que estudien qué pasa con esos muchachos, qué cosas funcionan, y vayan buscando la fórmula más apropiada”, opinó la doctora Ana Helvia Quintero, catedrática de Matemáticas del Recinto de Río Piedras de la UPR.

PUBLICIDAD

El representante subgraduado ante la Junta de Gobierno, Delvin Caraballo, explicó que algunas categorías para las cuales no se requerirá el College Board o SAT son estudiantes de “dual enrollment”, que toman cursos universitarios entre los grados de décimo a cuarto año; para alumnos de escuelas especializadas; para aquellos que van a solicitar a la UPR en Utuado y los que quieran cursar un grado asociado.

“En resumen, (el plan piloto) busca reforzar el área no tradicional, no requerir el College Board en cuatro categorías... Además, busca que la notificación de admisión, que generalmente se envía en marzo, sea en enero del 2023″, detalló Caraballo, estudiante de Química de quinto año en Río Piedras.

En términos de la admisión tradicional, Caraballo destacó que el cambio va dirigido a darle mayor relevancia al promedio general del estudiante, con un 60%, y al examen de ingreso, un 40%. Regularmente, la fórmula del Índice Mínimo de Ingreso o IGS consistía en un 50/50.

Por su parte, la profesora Quintero insistió en que se debe analizar en qué carreras sería relevante exigir el College Board. “En mi área, que es la ciencia, el College Board mide. Entonces, quizás para esas carreras se debe mantener”, dijo.

Analizó que los exámenes estandarizados no miden necesariamente las destrezas en carreras relacionadas con las artes.

“Quizás, en esa área, pues se usa otra estrategia además del promedio. De hecho, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos, el promedio es el mejor indicador del éxito, por eso es que muchas universidades están quitando el College”, compartió.

PUBLICIDAD

Quintero recalcó que se ha insistido mucho en reclutar estudiantes, pero entiende que el problema más grande está centrado en el acceso a servicios para seguir estudiando o a la falta de flexibilidad de algunos programas con los estudiantes de también trabajan.

“Creo que la universidad tiene que tener más alternativas. Ampliaría las carreras cortas en las unidades de la UPR. (...) Tenemos que mejorar la atención a los estudiantes, tanto de los profesores como de los no docentes”, comentó Quintero.

Asimismo, exhortó a las autoridades universitarias a trazar proyectos para impactar a estudiantes bajo el umbral de pobreza.

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, expresó que las enmiendas “pueden ser un buen comienzo”. “Después de todo, la Junta de Gobierno toma una decisión que me parece que requiere aún más discusión al interior de la comunidad”, dijo el también catedrático de la UPR en Cayey.

Rodríguez insistió que la discusión se ha mantenido en la más alta esfera de la administración universitaria. Esperan tener acceso al documento del proyecto piloto lo antes posible para hacer un análisis minucioso de las enmiendas y sus efectos porque entiende que aún hay confusión.

“Esto requiere saber: ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿a qué nos dirigimos? ¿por qué no están llegando a la UPR? (...) ¿Es un problema de que no quieren llegar los estudiantes o es uno de que no tenemos los espacios para atenderlos por la ausencia de recursos?”, cuestionó.