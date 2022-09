Los cambios propuestos por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los requisitos de admisión de la institución deben servir como un punto de partida para tener una discusión amplia sobre la universidad pública que necesita el país, coincidieron ayer varios docentes consultados por este diario.

No obstante, en primera instancia, elementos presentados por el presidente Luis A. Ferrao Delgado para aumentar la cantidad de estudiantes, particularmente la sustitución de la prueba estandarizada de admisión universitaria del College Board y posibles ajustes en los índices de admisión, generaron preocupación.

“Hay que ser cuidadosos con la eliminación de parámetros, queremos asegurarnos que nuestros estudiantes estén listos. A lo mejor hay un tema de accesibilidad a la universidad que se pueden atender con otras variables. Hoy por hoy, mi invitación es a ser cuidadoso porque, al fin y al cabo, un estudiante que no esté listo para la universidad, puede verse perjudicado en ese proceso de la universidad”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR.

Ferrao Delgado anunció que, para atender la reducción de cerca de 33% de estudiantes en la UPR entre 2010 y 2022, ha propuesto medidas que, a su juicio, permitan aumentar el acceso al sistema universitario de estudiantes de escuela superior, así como estudiantes no tradicionales, como adultos o confinados. En el caso de los recién graduados de escuela superior, propuso dejar de usar la prueba de College Board como requisito de admisión y solo usarla para determinar qué cursos de Español, Inglés y Matemáticas tomaría en su primer año. Los estudiantes serían admitidos a base de sus notas y, eventualmente, la prueba de College Board sería sustituida por pruebas de aptitud desarrolladas por cada uno de los recintos.

“Sé que la universidad ha perdido mucha clientela y que queremos fomentar y abrir las puertas de la universidad. Creo que hay otras herramientas más allá de eliminar un examen para hacer más accesible la universidad”, sostuvo Ramos Parés.

Asimismo, la profesora universitaria Ana Helvia Quintero argumentó que hace falta un análisis profundo del impacto de la prueba estandarizada y su función como indicador de éxito que tendrán los jóvenes en la universidad, antes de determinar si se emitirá una directriz de sustituirla o no. Pero más que modificar criterios de admisión, Quintero manifestó que un paso para aumentar la cantidad de estudiantes es generar nuevos programas académicos.

“No estoy de acuerdo con bajar los índices académicos. Yo haría otras cosas, por ejemplo, diversificaría programas académicos para atraer más estudiantes. También hay que buscar otros grupos que la universidad no está atendiendo, como profesionales que quieren ponerse al día. Habría que usar otras estrategias, como la enseñanza en línea”, expresó Quintero, quien a través del proyecto Acceso al Éxito apoya a estudiantes de escasos recursos económicos a acceder a estudios postsecundarios.

Actualmente, la universidad del Estado requiere que los estudiantes que provienen de escuelas públicas y privadas, así como los que han obtenido su grado de escuela superior a través de exámenes de equivalencia, que entreguen resultados de la prueba de admisión universitaria del College Board o el SAT. Los resultados en dicho examen se combinan con el promedio académico de los alumnos para determinar si son admitidos a la UPR.

El plan de Ferrao Delgado aún no se ha circulado ampliamente entre la comunidad universitaria, señaló el presidente de la Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, aunque se han estado discutiendo algunos elementos que han trascendido desde la semana pasada.

Rodríguez Rivera sostuvo que más que un reto académico, la disminución en estudiantes en la UPR responde a las limitaciones económicas que enfrenta el sistema universitario hace años y que aumentaron con la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal y la implementación de planes fiscales desde 2016.

“Lo del College Board puede ser una estrategia para allegar más estudiantes a la universidad. Pueden ser múltiples las estrategias, (como) reducir los índices de entrada, pero lo que no contienen las estrategias del presidente es que es un plan que ha sido consertado y lo podemos ver en los planes de la Junta de Supervisión Fiscal con la reducción de matrícula. Puedo matarme diciendo que vamos a allegar más estudiantes, pero el plan fiscal –que el presidente, como rector de Río Piedras lo atendió- establece que habría menos estudiantes. La razón por la que no tenemos estudiantes es porque no los podemos atender, no porque haya menos solicitudes”, señaló Rodríguez Rivera, al destacar que la reducción en presupuesto impide la contratación de más docentes y retrasa los trabajos para reparar edificios, entre otros.

De aprobarse la propuesta, la UPR no sería la primera universidad local en dejar a un lado la prueba estandarizada de College Board de sus requisitos de admisión. Hace varios años, la Universidad Politécnica de Puerto Rico no utiliza el College Board como requisito de admisión, aunque sí para ubicación de los alumnos. Asimismo, NUC University incluye entre sus requisitos de admisión presentar resultados del examen estandarizado, pero quienes no lo hayan tomado podrán ser considerados tras tomar una prueba ofrecida por la institución, según la información disponible en su página web.

Más de 1,700 universidades e instituciones postsecundarias en Estados Unidos también han dejado de solicitar resultados de pruebas estandarizadas -como el SAT, también administrado por College Board- como un requisito de admisión, ya sea como una política permanente o como una medida para facilitar el acceso universitario en medio de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un listado publicado por el National for Fair and Open Testing, actualizado en abril.

A finales del 2020, el entonces presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, propuso flexibilizar los requisitos de admisión a raíz de la pandemia y que la prueba no fuera obligatoria. Su petición ante la Junta de Gobierno para conceder una dispensa no procedió.